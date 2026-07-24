AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Futebol
  • Técnico do Manchester City revela que Rodri passará por cirurgia na próxima semana
Melhor da Copa

Técnico do Manchester City revela que Rodri passará por cirurgia na próxima semana

Operação será realizada para corrigir um problema nas costas do atleta

Publicado em 24 de Julho de 2026 às 16:39

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

24 jul 2026 às 16:39
Rodri foi o melhor jogador da Copa
Rodri foi o melhor jogador da Copa Reuters/Folhapress

O meio-campista Rodri, eleito o melhor jogador da última Copa do Mundo, terá que passar por um procedimento cirúrgico. A operação será realizada para corrigir um problema nas costas do atleta. A cirurgia ocorrerá na próxima segunda-feira, 27. Nesta sexta, o técnico Enzo Maresca, apresentado como novo comandante do Manchester City, atualizou a situação do jogador. Maresca chegou ao clube inglês para ocupar a vaga deixada por Pep Guardiola.


"Rodri fará uma cirurgia em um problema que tem nas costas na segunda-feira. Ele precisa de férias, ele precisa de descanso, recuperação, e então ele estará de volta aqui conosco. Todo treinador quer ter Rodri, porque ele é um jogador de topo", afirmou Maresca em coletiva nesta sexta.

Bastante valorizado após o título da Espanha na Copa do Mundo, Rodri tem sido especulado como possível reforço em outros clubes da Europa, como o Real Madrid. Enzo Maresca minimizou o fato.

"Primeiro de tudo, temos que dizer que, ao redor de grandes jogadores, sempre há especulações. Então, não estou preocupado com isso, é normal, também porque eles (espanhóis) venceram a Copa do Mundo. Ele é um dos melhores jogadores", elogiou.

Rodri, que recuperou o melhor futebol no Mundial, após uma temporada marcada por lesões, tem contrato com o Manchester City até o ano de 2027. Ele ainda não prorrogou o vínculo com a equipe inglesa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Espanha Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Padre Thiago pesquisou a participação de bispos do Espírito Santo na preparação do Concílio Vaticano II
A nova (e nobre) função do padre capixaba que entrou para a elite mundial da liturgia
Viaturas da Polícia Civil, PC
Homem é preso ao agredir com socos a companheira em Vila Velha
Homem foi preso em Jerônimo Monteiro (ES) por extorquir pela internet a companheira que mora Porto Velho (RO)
Homem é preso no ES por extorquir R$ 40 mil de namorada em Rondônia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados