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Imposto de Renda

Bolsonaro diz que correção da tabela do IR pela inflação vai sair

"Pedi ao pessoal para ir mais devagar para resolver mais coisa"

Publicado em 

12 mai 2019 às 18:26

Publicado em 12 de Maio de 2019 às 18:26

O presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo (12), em entrevista à Rádio Bandeirantes, que o governo irá tentar fazer a Reforma Tributária, mas que solicitou à sua equipe que os trabalhos sejam feitos "devagar". "Não pode ir com muita pressa. Pedi ao pessoal para ir mais devagar para resolver mais coisa", afirmou.
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Windows)
Bolsonaro disse ainda que "pelo menos" a correção da tabela do Imposto de Renda, em 2020, "com certeza vai sair". "Falei para o Guedes (ministro da Economia, Paulo Guedes) corrigir a tabela do IR de acordo com a inflação no ano que vem. Pedido não é uma ordem, mas pelo menos corrigir o IR pela inflação para o ano que vem, com certeza vai sair", afirmou.

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