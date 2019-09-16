Bolsonaro deve receber alta na tarde desta segunda-feira

O presidente Jair Bolsonaro em recuperação após cirurgia no intestino Crédito: Reprodução | Facebook

O presidente da República, Jair Bolsonaro , receberá alta médica ainda nesta segunda-feira (16) informou o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo . A alta será dada à tarde, após uma sessão de fisioterapia. Segundo o porta-voz da presidência da República, Otávio Rêgo Barros, o presidente viaja em seguida para Brasília

Bolsonaro está internado em São Paulo desde o dia 7 de setembro. Ele se recupera de uma cirurgia feita em razão da facada levada durante a campanha para as eleições presidenciais de 2018. Em Brasília, ele continuará o processo de recuperação, seguindo as orientações médicas relacionadas à dieta e à atividade física. Segundo o diretor medico do Hospital Vila Nova Star, Antonio Antonietto, Bolsonaro deve manter a dieta cremosa - composta de alimentos triturados até que se forme um creme e é anterior à fase pastosa.

Segundo o cirurgião-chefe Antônio Luiz Macedo, na manhã desta segunda-feira (16) foi retirada a nutrição parenteral (endovenosa), mas Bolsonaro continua com a dieta cremosa porque ele ainda mantém um pouco de gás no intestino delgado. Essa dieta será mantida pelo presidente em Brasília pelo menos até sexta-feira (20), quando a equipe médica deverá viajar para Brasília para avaliar se Bolsonaro já poderá passar para a dieta pastosa. A expectativa do médico é de que o presidente possa voltar a se alimentar normalmente a partir de segunda (23) ou terça (24).

De acordo com Macedo, os exames médicos do presidente estão normais e o quadro dele “é muito bom”. No domingo (15), Bolsonaro fez uma caminhada de cerca de 3km, indo e voltando pelo oitavo andar do hospital.

ATIVIDADES DE GOVERNO

Por orientação médica, Bolsonaro ficará afastado até quarta-feira (18) da Presidência, assumida interinamente nesse período pelo vice-presidente, Hamilton Mourão . “Isso vai permitir ao senhor presidente um descanso ainda maior para uma recuperação mais rápida”, disse o porta-voz.

Ainda segundo o porta-voz, a viagem de Bolsonaro para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) , em Nova York , será mantida. “A viagem estava prevista inicialmente para o dia 22, mas vamos dia 23 [para Nova York].", afirmou Rêgo Barros. O porta-voz afirmou que o presidente terá eventos privados no dia em que chegar aos Estados Unidos . "No dia 24, ele tem reunião com o secretário-geral das Nações Unidas. Depois fará seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas. Depois nos deslocaremos, a confirmar, para o Texas, onde vamos ter reunião com industriais e empresários e oficiais das Forças Armadas Americanas. Do Texas retornamos para o Brasil”, disse.

De acordo com ele, a viagem foi encurtada por recomendação médica. “Naturalmente o presidente entendeu que não deve expor-se, nesse momento, a viagens um tanto quanto cansativas, embora reconheça a importância dessa viagem para a configuração, perante o mundo, da soberania do Brasil e da importância que damos à Amazônia e tantos outros temas que vicejam e que, equivocadamente, são compartilhados em particular pela imprensa estrangeira”.