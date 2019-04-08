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"Não estava dando certo"

Bolsonaro demite ministro da Educação

Ricardo Vélez Rodríguez vinha sofrendo pressão dentro e fora da Pasta

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 14:43

Publicado em 

08 abr 2019 às 14:43
Ricardo Vélez Rodríguez Crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados
O presidente Jair Bolsonaro confirmou na manhã desta segunda-feira, 8, a demissão do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, alvo de críticas dentro e fora do governo e pressões diversas. O ministro enfrentava uma crise que vem desde sua posse, com disputa interna entre grupos adversários, medidas contestadas, recuos e quase 20 exonerações.
Bolsonaro informou em seu Twitter que Abraham Weintraub será o novo chefe da Pasta. "Abraham é doutor, professor universitário e possui ampla experiência em gestão e o conhecimento necessário para a pasta. Aproveito para agradecer ao Prof. Velez pelos serviços prestados", escreveu.
> Bolsonaro anuncia Abraham Weintraub para lugar de Vélez na Educação
Na sexta-feira, num explícito processo de "fritura pública" do auxiliar, Bolsonaro afirmou que o ministério "não estava dando certo". “É uma pessoa bacana, honesta, mas está faltando gestão, que é uma coisa importantíssima. Vamos tirar a aliança da mão esquerda e pôr na mão direita ou na gaveta”.
> Novo ministro da Educação, Abraham Weintraub apoiou Marina Silva em 2014
Neste três meses de governo, Vélez perdeu até o apoio de seu "padrinho", o escritor Olavo de Carvalho, influenciador do bolsonarismo. Olavo afirmou que não iria fazer nada contra Vélez, a quem chamou de "traiçoeiro". "Mas garanto que não vou lamentar se o botarem para fora do ministério".

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