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Iniciativa privada

Bolsonaro defende no Twitter plano de concessão de parques nacionais

Pelo menos 20 parques nacionais seriam incluídos na proposta

Publicado em 

12 mai 2019 às 13:48

Publicado em 12 de Maio de 2019 às 13:48

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil | Arquivo
O presidente Jair Bolsonaro defendeu, em sua página oficial no Twitter neste domingo (12), o plano do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de repassar à iniciativa privada pelo menos 20 parques nacionais por meio do modelo de concessões.
"O potencial de ecoturismo no Brasil é um dos maiores do mundo. Precisamos de boa infraestrutura ao turista e condições favoráveis ao investimento mediante concessões responsáveis, envolvendo moradores das regiões gerando consciência social, emprego e economia", disse Bolsonaro.
O plano foi tema da manchete deste sábado (11) do jornal O Estado de S.Paulo ("Governo quer conceder 20 parques nacionais à iniciativa privada neste ano"), que foi compartilhada por Bolsonaro por meio de uma foto, inicialmente postada na página de Salles na mesma rede social.
O ministro do Meio Ambiente disse que Jericoacoara (CE), Lençóis Maranhenses (MA), Chapada dos Guimarães (MT) e Aparados da Serra (RS) estão entre as prioridades que serão ofertadas para administração de empresas privadas.

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