Bolsonaro defende no Twitter plano de concessão de parques nacionais

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil | Arquivo

O presidente Jair Bolsonaro defendeu, em sua página oficial no Twitter neste domingo (12), o plano do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de repassar à iniciativa privada pelo menos 20 parques nacionais por meio do modelo de concessões.

"O potencial de ecoturismo no Brasil é um dos maiores do mundo. Precisamos de boa infraestrutura ao turista e condições favoráveis ao investimento mediante concessões responsáveis, envolvendo moradores das regiões gerando consciência social, emprego e economia", disse Bolsonaro.

O plano foi tema da manchete deste sábado (11) do jornal O Estado de S.Paulo ("Governo quer conceder 20 parques nacionais à iniciativa privada neste ano"), que foi compartilhada por Bolsonaro por meio de uma foto, inicialmente postada na página de Salles na mesma rede social.