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Correção de hérnia

Bolsonaro dá entrada em hospital para ser submetido a cirurgia

O presidente da República deu entrada no Hospital Vila Nova Star, na zona Sul da capital paulista, onde será submetido a uma cirurgia neste domingo (8)

Publicado em 

08 set 2019 às 00:35

Publicado em 08 de Setembro de 2019 às 00:35

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Carolina Antunes/PR
O presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), deu entrada no Hospital Vila Nova Star, na zona Sul da capital paulista, onde será submetido a uma cirurgia neste domingo (8). A comitiva presidencial, da qual fazem parte a primeira-dama Michelle e o filho Carlos Bolsonaro, entrou direto para o estacionamento do hospital por volta das 20h deste sábado, 7. O presidente não falou com a imprensa.
A intervenção cirúrgica tem como objetivo a correção de uma hérnia incisional decorrente de uma facada que sofrera há um ano, em Juiz de Fora (MG), durante um ato da sua campanha presidencial. O procedimento cirúrgico está previsto para ter início às 7h da manhã de domingo.
Bolsonaro deixou Brasília por volta das 18h de sábado acompanhado da primeira-dama Michelle. Pela manhã, o presidente acompanhou o Desfile Cívico de 7 de Setembro em comemoração ao Dia da Independência do Brasil.
>As contradições de Bolsonaro no combate à corrupção
O presidente ficará internado sob cuidados médicos até a próxima sexta-feira (13). Durante este tempo ausente do Palácio do Planalto, o vice-presidente Hamilton Mourão responderá pela Presidência da República.

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