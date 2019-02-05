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São Paulo

Bolsonaro começa a ingerir líquidos, diz boletim médico

O presidente segue com restrições para retomar a rotina de despachos e para receber visitas

Publicado em 

05 fev 2019 às 19:44

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 19:44

Jair Bolsonaro após cirurgia em São Paulo Crédito: Reprodução | Twitter
O presidente Jair Bolsonaro teve melhora no estado de saúde nas últimas 24 horas e está "sem dor, afebril e com redução da coleção líquida no abdômen", segundo boletim médico divulgado na tarde desta terça-feira (05) pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo.
"Apresentou aumento da movimentação intestinal, o que possibilitou o início de ingestão de líquidos por via oral em associação à nutrição parenteral. Os exames laboratoriais apresentam melhora. O paciente segue com antibióticos e dreno no abdômen", diz o boletim.
Depois de ter febre no domingo e um acúmulo de líquido na cavidade abdominal, os médicos decidiram postergar a alta, prevista inicialmente para quarta-feira (06).
Segundo o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, a equipe médica responsável pela cirurgia e recuperação do presidente ainda não tem data estimada para alta. Ele disse ainda que, na noite de segunda-feira (4), o presidente interrompeu o jejum e começou a ingerir líquidos.
Anteriormente, Rêgo Barros havia informado que o presidente só sairia do hospital a partir da próxima segunda (11), quando será encerrado um tratamento à base de antibióticos para conter o início de um quadro infeccioso, detectado em exames realizados nos últimos dias.
O presidente segue com restrições para retomar a rotina de despachos e para receber visitas. A primeira-dama, Michelle, e um de seus filhos, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), permanecem no hospital. De acordo com assessores do Palácio do Planalto, o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) visitou o pai na noite de segunda (4).
No domingo, ele foi submetido a uma tomografia no abdômen que descartou complicações cirúrgicas. Como a Folha de S.Paulo publicou, Bolsonaro teve uma paralisia no intestino, que provocou náuseas e vômitos no sábado (2). Tecnicamente, a condição clínica é chamada de "íleo paralítico".
"O corpo médico ainda advoga que ele deve permanecer em repouso para que ele possa melhorar nos próximos dias", disse o porta-voz.
Bolsonaro se manteve afastado da Presidência apenas nas 48 horas que se seguiram ao procedimento médico, período em que assumiu o vice, general Hamilton Mourão. Desde então, ele teve apenas um despacho presencial, com o subchefe de Assuntos Jurídicos, na quinta, e uma reunião por videoconferência, na sexta-feira.
> Espírito Santo prepara plano para oferecer telemedicina pelo SUS
Na manhã desta terça-feira (05), um dia depois de ter a expectativa de alta postergada, Bolsonaro foi às redes sociais para criticar o que chamou de "militância maldosa". Sem dizer a que se referia, o presidente disse que "há um gigantesco diferencial entre informar com imparcialidade e fazer militância maldosa", escreveu. Na mesma postagem, ele disse que seu estado de saúde está em "plena evolução".

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