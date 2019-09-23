Bolsonaro chega aos EUA com agenda limitada e pode passar só 30 horas em NY

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR

O presidente Jair Bolsonaro chega na tarde desta segunda-feira (23) a Nova York com uma agenda limitada que pode ser reduzida a pouco mais de 30 horas na cidade.

Assembleia Geral da ONU, na manhã de terça (24), e a nova previsão é que ele retorne no mesmo dia ao Brasil. Segundo o Itamaraty, o único compromisso confirmado do líder brasileiro até agora é o discurso de abertura da, na manhã de terça (24), e a nova previsão é que ele retorne no mesmo dia ao Brasil.

Em recuperação de uma cirurgia que corrigiu hérnia decorrente da facada que levou na campanha, Bolsonaro já havia cancelado encontros bilaterais durante sua passagem pela ONU, mas disse que jantaria com o presidente dos EUA, Donald Trump , durante sua curta estadia em Nova York.

A previsão inicial era que o brasileiro chegasse aos EUA no domingo (22) e voltasse a Brasília na quarta (25), após encontros com presidentes de outros países para tentar, entre outras discussões, reverter a imagem negativa que ele e seu governo têm no exterior --principalmente após o agravamento da crise na Amazônia.

Após o procedimento cirúrgico, porém, a viagem foi reduzida em dois dias, e auxiliares afirmavam que ele poderia, no máximo, jantar com Trump e acompanhar a primeira-dama, Michelle, em um dos dois compromissos que ela tem durante a cúpula.

Neste domingo (22), porém, jornalistas foram informados pelo Itamaraty de que não há previsão oficial de nenhum desses compromissos, mas que a agenda ainda poderia ser alterada.

Integrantes do Planalto, por sua vez, mantêm a perspectiva de um encontro entre Bolsonaro e Trump, além do discurso do brasileiro. Como é praxe, o líder americano faz uma recepção para os chefes de Estado na noite da véspera da abertura da Assembleia Geral.

Michelle, por sua vez, terá um encontro com primeiras-damas na missão do Paraguai na segunda, após a chegada da comitiva presidencial, e na terça, depois do discurso de Bolsonaro, participa de evento da Unicef com pessoas portadoras de necessidades especiais.