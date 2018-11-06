Bolsonaro chega a Brasília para primeiro ato como presidente eleito

O presidente eleitodesembarcou empor volta das 8h55 desta terça-feira (6), após uma viagem de cerca de 1h30 entre o Rio de Janeiro e o Distrito Federal. Essa é a primeira vez após as eleições que Bolsonaro estará na capital federal, onde já está instalada a equipe designada para cuidar da transição com o governo de. Os dois, inclusive, vão se encontrar amanhã às 16h. Nesta terça-feira, Bolsonaro participará de uma solenidade no Congresso, em comemoração aos 30 anos da Constituição Federal.