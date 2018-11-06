Bolsonaro chega a Brasília para primeiro ato como presidente eleito

O presidente eleito Jair Bolsonaro desembarcou em Brasília por volta das 8h55 desta terça-feira (6), após uma viagem de cerca de 1h30 entre o Rio de Janeiro e o Distrito Federal. Essa é a primeira vez após as eleições que Bolsonaro estará na capital federal, onde já está instalada a equipe designada para cuidar da transição com o governo de Michel Temer. Os dois, inclusive, vão se encontrar amanhã às 16h. Nesta terça-feira, Bolsonaro participará de uma solenidade no Congresso, em comemoração aos 30 anos da Constituição Federal.
No desembarque, Bolsonaro foi recebido na Estação de Autoridades pelo brigadeiro do ar e comandante da base brigadeiro Ary Soares Mesquita e pelo general da reserva e futuro ministro da Defesa Augusto Heleno. Da base, o presidente eleito deve seguir para o Congresso, onde está prevista a cerimônia às 10h.
Bolsonaro viajou do Rio de Janeiro em um jato Legacy VC99 da Força Aérea Brasileira (FAB). Seu transporte será feito por um comboio da Polícia Federal e com o apoio de batalhões da PM do Distrito Federal. Foram mobilizados 35 militares do batalhão de infantaria para cuidar da segurança de Bolsonaro na base aérea.