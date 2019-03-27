Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crítica à ditadura

Bolsonaro cancela visita a universidade após protesto em São Paulo

O ato dos estudantes do Mackenzie critica a ditadura militar instalada em 1964. Bolsonaro tem incentivado comemorações pelos 55 anos da data, no próximo dia 31 de março

Publicado em 

27 mar 2019 às 18:08

Publicado em 27 de Março de 2019 às 18:08

Bolsonaro cancela visita a universidade após protesto em São Paulo Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Após protesto de estudantes na Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Paulo na manhã desta quarta (27), o presidente Jair Bolsonaro (PSL) cancelou a ida ao local e transferiu a agenda para o Comando Militar do Sudeste, também na capital paulista.
O ato dos estudantes do Mackenzie critica a ditadura militar instalada em 1964. Bolsonaro tem incentivado comemorações pelos 55 anos da data, no próximo dia 31 de março. Em vídeos publicados nas redes sociais, alunos chamam Bolsonaro de "fascista" e gritam "ditadura nunca mais".
A visita de Bolsonaro à universidade estava programada para acontecer no início da tarde. Ele iria conhecer pesquisas da instituição com grafeno, material flexível e mais resistente do que o aço.
Pela manhã, o evento já não constava na agenda presidencial. O compromisso chegou a ser divulgado na agenda do governador João Doria (PSDB), que também compareceria, mas foi removido.
Bolsonaro, no entanto, foi recebido por Doria no aeroporto de Congonhas no início da tarde.
O protesto contra o presidente foi feito pelos alunos dentro e fora da universidade. Eles vestiam blusas vermelhas e levavam cartazes e adesivos com os dizeres "Ele não" e "estudantes contra Bolsonaro".
A universidade reforçou a segurança com grades e mais vigias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Educação São Paulo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esgoto da Serra: a reunião dos empresários da construção civil com o governador
Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória
Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados