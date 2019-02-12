Bolsonaro caminha sem apoio e recebe alimentação sólida

Jair Bolsonaro após cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia em São Paulo Crédito: Reprodução | Twitter

O presidente Jair Bolsonaro caminhou 280 metros nesta terça-feira (12) pelos corredores do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, sem necessidade de apoio. Desde segunda (11), ele está ingerindo uma dieta sólida e leve, segundo a assessoria de imprensa da Presidência da República.

Nesta manhã, Bolsonaro se alimentou com torrada, fruta cozida e chá. No almoço, foram servidas sopa, massa à bolonhesa e, novamente, fruta cozida.

A nutrição parenteral (endovenosa) foi suspensa, mas o suplemento nutricional, está mantido. Com a melhora do quadro clínico, o presidente recebeu alta da Unidade de Terapia Semi-intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista. Por ordem médica, as visitas permanecem restritas.

O governador de São Paulo, João Doria, visitou o presidente, na tarde de segunda-feira (11), e disse que ele deve ter alta nesta semana. A assessoria de imprensa da Presidência informou que a alta está sendo avaliada pelos médicos.