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Governo Bolsonaro

Bolsonaro busca 'alinhamento ideológico' em novo ministro do Supremo

O presidente Jair Bolsonaro se comprometeu nos últimos dias a entregar uma das vagas para um evangélico

Publicado em 

16 jul 2019 às 00:44

Publicado em 16 de Julho de 2019 às 00:44

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil | Arquivo
O porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, afirmou nesta segunda-feira, 15, que o presidente Jair Bolsonaro "buscará um alinhamento ideológico" ao escolher nomes para as duas vagas que serão abertas no Supremo Tribunal Federal (STF) durante o seu mandato.
Em conversa com jornalistas, Rêgo Barros disse que o presidente "buscará aspectos legais" quando tiver que fazer as indicações, mas também quer pessoas com os mesmos "valores de família e contra a corrupção". Ele foi questionado sobre a declaração do presidente de que pretende indicar um ministro "terrivelmente evangélico" para o posto.
"Naturalmente, (Bolsonaro) também buscará um alinhamento ideológico, que seria natural de pessoas que têm como 'core' do seu dia a dia os valores de família, os valores contra a corrupção, que é disso que nosso país tanto precisa", declarou Rêgo Barros.
Em maio, o presidente disse que o ministro da Segurança, Sergio Moro, será indicado para a próxima vaga do STF. Nos últimos dias, ele se comprometeu a entregar uma das vagas para um evangélico.
Nesta segunda-feira (16), Bolsonaro voltou a dizer que o advogado-Geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça, é um ministro "terrivelmente evangélico". Na semana passada, o presidente sinalizou que Mendonça está em uma lista de favoritos para assumir o posto.

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