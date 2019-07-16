Bolsonaro busca 'alinhamento ideológico' em novo ministro do Supremo

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil | Arquivo

Em conversa com jornalistas, Rêgo Barros disse que o presidente "buscará aspectos legais" quando tiver que fazer as indicações, mas também quer pessoas com os mesmos "valores de família e contra a corrupção". Ele foi questionado sobre a declaração do presidente de que pretende indicar um ministro "terrivelmente evangélico" para o posto.

"Naturalmente, (Bolsonaro) também buscará um alinhamento ideológico, que seria natural de pessoas que têm como 'core' do seu dia a dia os valores de família, os valores contra a corrupção, que é disso que nosso país tanto precisa", declarou Rêgo Barros.

Em maio, o presidente disse que o ministro da Segurança, Sergio Moro , será indicado para a próxima vaga do STF. Nos últimos dias, ele se comprometeu a entregar uma das vagas para um evangélico.