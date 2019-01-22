Bolsonaro: Brasil 'não será mais refúgio de bandidos'

orte de quatro pessoas em seu país de origem, nos anos 1970 - quando militava no grupo Proletários Armados pelo Comunismo.

Quando outro repórter italiano quis saber se o presidente mudara de ideia sobre mulheres e gays, alvos de comentários depreciativos durante a campanha, Bolsonaro se limitou a dizer: "Nada disso é verdade. Tanto que fui eleito."