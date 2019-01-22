Bolsonaro: Brasil 'não será mais refúgio de bandidos'

O presidente Jair Bolsonaro disse em Davos, na tarde desta terça-feira (22), que o Brasil "não será mais refúgio de criminosos ou de bandidos [escondidos] na capa de presos políticos".
Ele se referia à recente extradição do italiano
, condenado pela m
orte de quatro pessoas em seu país de origem, nos anos 1970 - quando militava no grupo Proletários Armados pelo Comunismo.
A declaração foi dada em resposta à pergunta de uma jornalista italiana, no centro de convenções de Davos, QG do Fórum Econômico Mundial, onde Bolsonaro discursou duas horas antes.
Quando outro repórter italiano quis saber se o presidente mudara de ideia sobre mulheres e gays, alvos de comentários depreciativos durante a campanha, Bolsonaro se limitou a dizer: "Nada disso é verdade. Tanto que fui eleito."