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Davos

Bolsonaro: Brasil 'não será mais refúgio de bandidos'

Ele se referia à recente extradição do italiano Cesare Battisti, condenado pela morte de quatro pessoas em seu país de origem, nos anos 1970

Publicado em 

22 jan 2019 às 17:23

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 17:23

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR DAVOS
O presidente Jair Bolsonaro disse em Davos, na tarde desta terça-feira (22), que o Brasil "não será mais refúgio de criminosos ou de bandidos [escondidos] na capa de presos políticos".
Ele se referia à recente extradição do italiano
Cesare Battisti
, condenado pela m
orte de quatro pessoas em seu país de origem, nos anos 1970 - quando militava no grupo Proletários Armados pelo Comunismo.
O italiano viveu por anos no Brasil antes de ser preso na Bolívia e mandado para Roma.
A declaração foi dada em resposta à pergunta de uma jornalista italiana, no centro de convenções de Davos, QG do Fórum Econômico Mundial, onde Bolsonaro discursou duas horas antes.
Quando outro repórter italiano quis saber se o presidente mudara de ideia sobre mulheres e gays, alvos de comentários depreciativos durante a campanha, Bolsonaro se limitou a dizer: "Nada disso é verdade. Tanto que fui eleito."

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