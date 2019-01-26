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Terceira cirurgia desde facada

Bolsonaro avisa Congresso que ficará afastado até 48h após cirurgia

Bolsonaro será internado no hospital Albert Einstein no domingo (27) para a realização de exames pré-operatórios. A previsão é de que ele seja submetido a um procedimento cirúrgico às 6h de segunda (28) para a retirada de uma bolsa de colostomia

Publicado em 

26 jan 2019 às 11:26

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 11:26

Jair Bolsonaro e seu vice-presidente, General Mourão Crédito: Blog do Esmael/Reprodução
O presidente Jair Bolsonaro encaminhou uma mensagem à Câmara e ao Senado avisando as duas Casas Legislativas de que estará impedido de exercer a Presidência da República nos primeiros dias da próxima semana.
O texto foi publicado em edição extra do DOU (Diário Oficial da União) desta sexta-feira (25).
"Comunica a Câmara dos Deputados/Senado Federal, que se submeterá a cirurgia, sob efeito de anestesia geral, no dia 28 de janeiro de 2019, o que, conforme atestado médico, impedirá de exercer a Presidência da República pelo período de quarenta e oito horas", diz a mensagem.
Bolsonaro será internado no hospital Albert Einstein no domingo (27) para a realização de exames pré-operatórios. A previsão é de que ele seja submetido a um procedimento cirúrgico às 6h de segunda (28) para a retirada de uma bolsa de colostomia.
O presidente passará pela terceira cirurgia desde que foi alvo de uma facada durante ato de campanha em setembro de 2018.
O porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros, comunicou na tarde de sexta que o general Hamilton Mourão, vice-presidente, assumirá o Palácio do Planalto durante a cirurgia e nas 48 horas seguintes ao procedimento.
A expectativa é de que o presidente volte a despachar normalmente na quarta-feira (30) de um gabinete que será instalado no hospital.
O Palácio do Planalto deslocou uma estrutura para que Bolsonaro possa exercer o cargo e se comunicar com os ministros que ficarão em Brasília por meio de videoconferência.
Ele deve ficar em São Paulo por um prazo de dez dias entre a cirurgia e a recuperação.

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