Bolsonaro apresenta melhora e ingere creme de frutas e chá

Jair Bolsonaro após cirurgia no hospital Albert Einstein, em São Paulo Crédito: Reprodução | Twitter

O presidente Jair Bolsonaro acordou bem e sem febre na manhã desta segunda-feira (11). Ele se alimentou no café da manhã com creme de frutas e chá. O presidente segue uma dieta cremosa, menos densa do que a pastosa.

Bolsonaro está internado há 14 dias no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, após cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal e retirada da bolsa de colostomia.

Ele iniciou no domingo (10) a redução da nutrição parenteral (endovenosa), ingerindo suplemento nutricional por via oral e almoçou creme de mandioca com carne e gelatina.

EVOLUÇÃO

Internado na Unidade Semi-Intensiva do hospital, o presidente apresenta boa evolução clínica. De acordo com o boletim médico, o quadro pulmonar apresenta melhora significativa, e ele continua sendo tratado com antibióticos.