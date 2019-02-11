Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Boletim médico

Bolsonaro apresenta melhora e ingere creme de frutas e chá

O presidente está internado há 14 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal e retirada da bolsa de colostomia

Publicado em 

11 fev 2019 às 16:26

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 16:26

Jair Bolsonaro após cirurgia no hospital Albert Einstein, em São Paulo Crédito: Reprodução | Twitter
O presidente Jair Bolsonaro acordou bem e sem febre na manhã desta segunda-feira (11). Ele se alimentou no café da manhã com creme de frutas e chá. O presidente segue uma dieta cremosa, menos densa do que a pastosa.
Bolsonaro está internado há 14 dias no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, após cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal e retirada da bolsa de colostomia.
Ele iniciou no domingo (10) a redução da nutrição parenteral (endovenosa), ingerindo suplemento nutricional por via oral e almoçou creme de mandioca com carne e gelatina.
EVOLUÇÃO
Internado na Unidade Semi-Intensiva do hospital, o presidente apresenta boa evolução clínica. De acordo com o boletim médico, o quadro pulmonar apresenta melhora significativa, e ele continua sendo tratado com antibióticos.
Na agenda oficial da Presidência, não estão previstos compromissos para esta segunda-feira (11). O porta-voz, general Otávio Rego Barros, fará o briefing sobre o quadro de saúde do presidente às 17h, em Brasília.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Paulo Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados