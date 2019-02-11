Bolsonaro apresenta melhora e ingere creme de frutas e chá

O presidente Jair Bolsonaro acordou bem e sem febre na manhã desta segunda-feira (11). Ele se alimentou no café da manhã com creme de frutas e chá. O presidente segue uma dieta cremosa, menos densa do que a pastosa.
Bolsonaro está internado há 14 dias no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, após cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal e retirada da bolsa de colostomia.
Ele iniciou no domingo (10) a redução da nutrição parenteral (endovenosa), ingerindo suplemento nutricional por via oral e almoçou creme de mandioca com carne e gelatina.
EVOLUÇÃO
Internado na Unidade Semi-Intensiva do hospital, o presidente apresenta boa evolução clínica. De acordo com o boletim médico, o quadro pulmonar apresenta melhora significativa, e ele continua sendo tratado com antibióticos.
Na agenda oficial da Presidência, não estão previstos compromissos para esta segunda-feira (11). O porta-voz, general Otávio Rego Barros, fará o briefing sobre o quadro de saúde do presidente às 17h, em Brasília.