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Nomeação

Bolsonaro anuncia deputada do DEM para Ministério da Agricultura

Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Tereza Cristina, foi indicada pela bancada ruralista

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 21:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 21:24
A deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS) Crédito: Michel Jesus | Câmara dos Deputados
O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira (07) que a deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, será ministra da Agricultura do governo. Tereza Cristina é a primeira mulher a ser anunciada no ministério.
O anúncio ocorreu após um grupo de deputados ruralistas se reunir com Bolsonaro no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde trabalha a equipe de transição de governo, para apresentar o nome da parlamentar.
"Boa noite! Informo a todos a indicação da senhora Tereza Cristina da Costa Dias, Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, ao posto de Ministra da Agricultura", escreveu Bolsonaro no Twitter.
A deputada passou a tarde no Congresso sendo abordada pelos colegas que, em tom de brincadeira, já a chamavam de "ministra".
Também nesta quarta, a equipe de transição do presidente eleito anunciou que mais três mulheres farão parte do grupo : a tenente do exército Sílvia Nobre Waiãpi, a economista Clarissa Costa Longa e a ex-tenente do Exército Liane de Moura. A nomeação delas deverá ser publicada no Diário Oficial da União nos próximos dias.
Ao todo, quatro mulheres já foram anunciadas: a coronel do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal Márcia Amarílio da Cunha Silva já participa das reuniões no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde se reúne a equipe, e também deve ser nomeada nos próximos dias.

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