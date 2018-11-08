Bolsonaro anuncia deputada do DEM para Ministério da Agricultura

A deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS) Crédito: Michel Jesus | Câmara dos Deputados

O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira (07) que a deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, será ministra da Agricultura do governo. Tereza Cristina é a primeira mulher a ser anunciada no ministério.

O anúncio ocorreu após um grupo de deputados ruralistas se reunir com Bolsonaro no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde trabalha a equipe de transição de governo, para apresentar o nome da parlamentar.

"Boa noite! Informo a todos a indicação da senhora Tereza Cristina da Costa Dias, Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, ao posto de Ministra da Agricultura", escreveu Bolsonaro no Twitter.

A deputada passou a tarde no Congresso sendo abordada pelos colegas que, em tom de brincadeira, já a chamavam de "ministra".

Também nesta quarta, a equipe de transição do presidente eleito anunciou que mais três mulheres farão parte do grupo : a tenente do exército Sílvia Nobre Waiãpi, a economista Clarissa Costa Longa e a ex-tenente do Exército Liane de Moura. A nomeação delas deverá ser publicada no Diário Oficial da União nos próximos dias.