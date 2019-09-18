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Prêmio acumulado

Bolão de assessores do PT ganha Mega-Sena de R$ 120 milhões

Bolão de 49 cotas de funcionários do partido na Câmara acertou as seis dezenas e levará prêmio de cerca de R$ 2,45 milhões para cada cota

Publicado em 

18 set 2019 às 19:42

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 19:42

Bolão de servidores da Liderança do PT ganha R$ 120 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Um bolão feito pela área técnica da liderança do PT na Câmara dos Deputados com a participação de 49 pessoas foi o grande ganhador da Mega-Sena acumulada em R$ 120 milhões, segundo parlamentares do próprio partido. Momentos depois de ter sido divulgada a informação que a aposta vencedora tinha saído para Brasília, houve comemoração no plenário e em corredores próximos à liderança do PT.
Pelo rateio, cada um receberá R$ 2,5 milhões. Um motorista do partido teria adquirido seis cotas, o que significa que vai embolsar, sozinho, R$ 15 milhões. Os números sorteados foram:  04 - 11 - 16 - 22 - 29 - 33. Além da mega, 406 apostas acertaram a quina (cinco números) e vão levar R$ 19.407,24 cada uma. Na quadra (quatro acertos) foram 24.366 apostas ganhadoras, que receberão R$ 461,96 cada uma.
Foi o terceiro maior prêmio acumulado no ano e um dos 20 maiores da história. O maior foi sorteado em maio, para uma pessoa que fez a aposta pela internet e levou R$ 289 milhões.

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