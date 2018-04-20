Blitz revelou: Aécio usava carrão em nome de rádio citada por Joesley

Aécio Neves Crédito: Agência Brasil

Citada pelo empresário Joesley Batista como fonte intermediária da mesada de R$ 50 mil da JBS ao senador Aécio Neves (PSDB-MG), entre 2015 e 2017, a rádio Arco-Íris não constava nas declarações de bens do tucano até ele ter sua carteira de habilitação - vencida- apreendida em uma blitz da Lei Seca, no Leblon.

Naquela madrugada do dia 17 de abril de 2011, Aécio foi parado quando dirigia o Land Rover placa HMA-1003. Após a apreensão do documento se verificou que o carro havia sido comprado em novembro de 2010 em nome da emissora. Aécio foi sócio da emissora.

Aécio, que voltava de uma reunião com amigos, se recusou a fazer o teste de bafômetro e foi multado em R$ 1.149, 24. (R$ 957,70 por se negar a assoprar o aparelho e outros R$ 191,54 pelo documento vencido). O senador do PSDB perdeu ainda 14 pontos na habilitação (sete por não fazer o teste e outros sete por estar dirigindo com o documento vencido).

Na volta para casa, um taxista que estava na esquina das ruas Bartolomeu Mitre e General San Martin, local onde foi parado, se ofereceu para conduzi-lo junto à sua namorada em sua Land Rover por três quarteirões até chegar ao seu apartamento no Rio.

Durante a campanha presidencial de 2014, no entanto, Aécio declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que detinha cotas da Arco Íris, afiliada da Jovem Pan, no valor de R$ 700 mil, mas discriminava o bem como forma de uma dívida que mantinha com a antiga dona da emissora, Inês Maria Neves Faria, que vem a ser a sua mãe.

Na mesma declaração, Aécio registrou a posse do veículo Land Rover Freelander ano 2012, avaliado em R$ 166.500.