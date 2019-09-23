Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vale do Javari

Base de proteção a índios isolados na Amazônia volta a ser atacada a tiros

Indígenas já falam em perda de controle e situação 'insustentável'

Publicado em 

23 set 2019 às 04:41

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 04:41

Base de proteção a índios isolados na Amazônia volta a ser atacada a tiros Crédito: Divulgação Portal IPHAN
A principal base da Funai (Fundação Nacional do Índio) de proteção a indígenas isolados em um santuário ecológico na Amazônia, o Vale do Javari, voltou a ser atacada a tiros na madrugada deste sábado (21). Os indígenas já falam em perda de controle e situação "insustentável".
>>Relatório aponta assassinatos e impunidade na Amazônia
Um grupo estimado em cinco invasores foi surpreendido quando tentava invadir a terra indígena e respondeu com disparos na direção da base no rio Ituí, no Amazonas. Eles conseguiram fugir pelo rio e ninguém ficou ferido na base, onde estavam indígenas e servidores da Funai.
Foi o quinto ataque do gênero à mesma base desde o ano passado. Ela funciona como guardiã de uma das principais entradas por rio no Vale do Javari.
>>Bolsonaro diz que errou ao insistir em demarcação de terras indígenas
No último dia 6, o colaborador da Funai e funcionário da mesma base atacada no sábado, Maxciel Pereira dos Santos, foi assassinado a tiros enquanto guiava sua moto na rua mais movimentada de Tabatinga (AM), na fronteira com o Peru e a Colômbia. O crime até agora permanece sem solução.
"A situação na base vigilância e com os servidores da Funai se tornou uma situação de insegurança", disse à Folha neste sábado o líder indígena marubo Manoel Barbosa, o Chorimpa, que confirmou o ataque da madrugada do sábado. "A Funai não tem efetivo, não tem combustível para dar apoio à fiscalização. Os funcionários e os indígenas estão sob ameaça. Os invasores agora estão se aproveitando dessa situação", disse o líder marubo.
Chorimpa é membro da organização indígena Univaja (União dos Povos Indígenas do Vale do Javari), que representa indígenas das etnias marubo, mayoruna (matsés), matis, kanamari, kulina , korubo e tsohom-djapá. No Vale do Javari estima-se a presença de 16 grupos de indígenas isolados, considerada a região com maior registro de grupos do gênero em todo o país.
O Vale do Javari tem sido atacado com frequência cada vez maior por garimpeiros, ladrões de madeira e caçadores que buscam quelônios e peixes sob risco de extinção, como o pirarucu. Logo após o assassinato de Santos, a Univaja divulgou, no ultimo dia 9, que as quatro bases da Funai na região (localizadas nos rios Ituí, Curuçá, Quixito e Jandiatuba) "são, literalmente, vitais aos índios de recente contato e aos isolados que necessitam da proteção do governo federal, em conformidade com leis específicas e vigentes na atual política indigenista oficial".
Segundo a Univaja, nos últimos meses "o nível de invasão em nossa terra tem sido sistemático e com um grau de degradação ainda maior, assim como a ousadia dos criminosos". A entidade disse que até o começo de setembro já havia denunciado à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal os quatro ataques à base do Ituí, porém "sem que fossem dada alguma resolução até a presente data [9 de setembro]".
A Univaja explicou, na nota, que a maior parte das pessoas que atua nas bases da Funai é "formada por indígenas, um esforço das nossas aldeias com a finalidade de mantê-las funcionando, haja vista a falta de funcionários dos quadros da Funai". "Nesse sentido, toda agressão contra essas unidades afeta, também, os indígenas das demais etnias, além dos poucos servidores que prestam serviços nesses locais."
A entidade indígena denunciou ainda, na nota, que "nos últimos anos a Coordenação Regional da Funai no Vale do Javari tem sido o reflexo da situação do órgão em nível nacional, funcionando mais pela garra de seus servidores do que a atuação de Estado; boa parte das vezes sem nenhuma garantia de respaldo pelas chefias superiores, a maioria indicações políticas e sem nenhum compromisso com a causa indígena".
A Folha procurou neste domingo (22) as assessorias do Ministério da Justiça e de Segurança Pública e da Funai, mas não houve retorno até o fechamento deste texto.
A reportagem indagou que medidas estão sendo tomadas para garantir a segurança de indígenas e funcionários da Funai nessas bases, se a Polícia Federal já está investigando o ataque registrado no final de semana e qual o resultado das investigações feitas até agora sobre os quatro ataques anteriores e o assassinato do colaborador da Funai Maxciel Santos.
Quando ocorreu o quarto ataque à base, noticiado pela Folha em 9 de agosto passado, a Funai não forneceu explicações, preferindo terceirizar a resposta para a Polícia Federal. Na ocasião, outro líder indígena, Kora Kanamari, afirmou à Folha que o foco dos invasores "é acabar com a base do Ituí".
"Já tentaram três ou quatro vezes invadir, acabar com a base. Principalmente agora que os direitos dos povos indígenas estão sob ataque, com esse governo, que fala que vai liberar garimpo", afirmou Kanamari, que é assessor da Akavaja, associação dos kanamaris, e vereador em Atalaia do Norte (AM) pelo PT.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados