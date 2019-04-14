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Governo Bolsonaro

Bancada indica nomes para chefia de órgãos federais no ES

Lista com sugestões foi entregue à líder do governo no Congresso, mas coordenador da bancada, deputado Josias da Vitória (PPS) preferiu não detalhar quem indicou quem

Publicado em 14 de Abril de 2019 às 00:10

Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

14 abr 2019 às 00:10
Deputado federal Josias da Vitória (PPS) Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados
O coordenador da bancada federal do Espírito Santo, deputado Josias da Vitória (PPS), entregou à líder do governo do governo de Jair Bolsonaro (PSL) no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL) uma lista com nomes sugeridos pelos parlamentares capixabas para cargos de chefia de órgãos federais no Estado.
Da Vitória afirmou que todas as "sugestões" foram técnicas, mas não apresentou a relação de indicados nem a de deputados que fizeram alguma sugestão. Caberá ao governo, nos próximos dias, fazer as nomeações a partir da lista apresentada pela bancada.
Bancada indica nomes para chefia de órgãos federais no ES
"A bancada tem respeitado muito os servidores que já estão conduzindo as instituições. Movimentou-se pouco sugerindo currículos. Alguns sugeriram alguns nomes que poderiam contribuir. Seria bom (mostrar a lista) só depois de serem aceitos pelo governador federal", afirmou o coordenador.
De acordo com o secretário especial da Casa Civil para Câmara Federal, o ex-deputado federal Carlos Manato (PSL), foram indicados nomes para Ibama, Funasa, Iphan e Superintendência de Agricultura. Ele disse não ter tido acesso à lista de indicados.
A bancada também teria manifestado apoio à manutenção de um diretor da Codesa, no cargo desde a gestão anterior. O presidente do órgão e outros três diretores já haviam sido escolhidos pelo governo federal.
Órgãos como Superintendência de Patrimônio da União (SPU), Dnit, Correios, INSS, Delegacia Regional do Trabalho e Receita Federal não deverão ter o comando substituído a pedido da bancada.
Apesar de não propor substituições em alguns dos órgãos federais, não quer dizer que eles ficaram longe da atuação dos parlamentares. Da Vitória revelou que a bancada pretende "fiscalizar" o trabalho das repartições, fazendo reuniões periódicas com as chefias.
"Vamos receber cada superintendente de cada órgão periodicamente para apresentarem o trabalho e para eles conhecerem a bancada. E depois vamos acompanhar. A bancada é fiscalizadora do trabalho do governo. E bancada é quem recebe as demandas. É legítimo a bancada cobrar", disse. 
 

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