Audifax confia no reduto eleitoral e conclui campanha em trio elétrico na Serra

Audifax nas ruas da Serra, sobre trio elétrico Crédito: Mikaella Mozzer

A menos de um dia das eleições, o candidato da Rede ao governo do Estado, Audifax Barcelos, focou os últimos momentos da campanha na Serra. Sobre um trio elétrico, ele passou por três bairros da cidade na manhã deste sábado (1º): Vila Nova de Colares, Feu Rosa e Central Laranjeiras. Ao lado da vice, Tenente Andressa; da esposa, Mara Barcelos; e da equipe de campanha, Audifax falou que é a vez de a Serra eleger seu primeiro chefe do Executivo estadual.

O candidato está em terceiro lugar na corrida eleitoral, com 7% das intenções de votos, segundo a pesquisa do Ipec, feita a pedido da TV Gazeta e liberada no dia 26 de setembro. A posição é a mesma de Guerino Zanon (PSD), após ambos oscilarem de 5% para 7% entre os votantes.

Com mais de uma hora de atraso do horário previsto e em bairro diferente do informado na agenda oficial, o candidato da Rede iniciou o trajeto em Vila Nova de Colares por volta das 10h. Em seguida, passou por Feu Rosa, mas, por um erro de trajeto, acabou não indo com o carro na via de maior movimento comercial da região, passando somente pela praça principal.

Audifax alternava o microfone com a Tenente Andressa, porém o discurso se mantinha: a ida para o segundo turno e a promessa de mudar o Espírito Santo. A dupla pediu para que os munícipes confiassem mais uma vez em Audifax, mas agora para governança estadual. O candidato já foi prefeito da Serra por três vezes, sendo a última de 2016 a 2020.

Em conversa com A Gazeta, Audifax diz estar confiante nestas últimas horas e afirmou não ter dúvida de um bom resultado. Para o ex-administrador municipal da Serra, concentrar-se na cidade foi ato estratégico, por ser a cidade o maior colégio eleitoral capixaba e de já ter um histórico com os moradores.

“Eu vejo até outros candidatos não saindo da Serra, alguns candidatos que passaram a semana na Serra junto comigo. Eu tenho muita fé em Deus e na população da Serra. Estou muito confiante de que amanhã vamos para o segundo turno. Não falo da boca para fora", falou Audifax.

Audifax discursou no trio elétrico Crédito: Mikaella Mozer

O compromisso que encerra a agenda de Audifax antes de as urnas serem abertas às 8h de domingo (2) é um encontro com lideranças políticas e coordenação da campanha, às 19h.