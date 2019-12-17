Os vereadores de Atílio Vivácqua, no Sul do Estado, aprovaram na sessão desta segunda-feira (16) um projeto de lei para aumentar os salários dos próprios parlamentares, do prefeito e do vice-prefeito. O texto inclui ainda um reajuste para os secretários. Os valores são até 75% maiores e são válidos para a próxima legislatura, de 2021-2024. A proposta, de autoria da Mesa Diretora, foi protocolada na última quarta-feira (11) e aprovada por seis votos a favor e três contra.
Atílio Vivácqua - Câmara aprova aumento de salário de vereadores e prefeito
Os subsídios de cada um dos nove vereadores foram de R$ 4 mil para R$ 5 mil. Para o presidente da Casa, haverá reajuste de R$ 4,5 mil para R$ 6 mil. O cargo de prefeito, que paga R$ 10 mil, vai para R$ 12,5 mil. E o de vice vai de R$ 4 mil para R$ 7 mil. Já os secretários municipais, que hoje recebem R$ 4 mil, receberão mil a reais a mais.
Votaram a favor os vereadores Claudio Bernardes Baptista (PSD), Graceli Estevão Silva (PR), Jovaci Duarte Lopes (DEM), Roberto Alemonge de Souza (PDT), Sandro Duarte Gariolli (PSB) e Thiago Delorence Gava (MDB). Votaram contra Marcio Silva da Conceição (PSB), Paulo Caldeira Burock Junior (PDT) e Pedro Oliveira Sampaio (PSB).
O presidente da Câmara de Vereadores, Cláudio Bernardes Baptista, lembra que o reajuste dos salários é uma prerrogativa da legislatura anterior. Não há nada feito às escondidas ou fora da lei, trabalhamos com transparência, comentou.
O projeto foi encaminhado ao prefeito Josemar Machado Fernandes (PDT). A reportagem tentou contato com o chefe do Executivo para saber se a matéria será sancionada, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.