Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
2021-2024

Atílio Vivácqua: Câmara aprova aumento de salário de vereadores e prefeito

Reajuste, se sancionado pelo prefeito do município, inclui ainda reajuste de vice e secretários municipais para os anos de 2021 a 2024. Valores chegam a até 75% a mais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 18:54

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 18:54

Câmara de Vereadores de Atílio Vivácqua Crédito: Internauta
Os vereadores de Atílio Vivácqua, no Sul do Estado, aprovaram na sessão desta segunda-feira (16) um projeto de lei para aumentar os salários dos próprios parlamentares, do prefeito e do vice-prefeito. O texto inclui ainda um reajuste para os secretários. Os valores são até 75% maiores e são válidos para a próxima legislatura, de 2021-2024. A proposta, de autoria da Mesa Diretora, foi protocolada na última quarta-feira (11) e aprovada por seis votos a favor e três contra.
Atílio Vivácqua - Câmara aprova aumento de salário de vereadores e prefeito
Os subsídios de cada um dos nove vereadores foram de R$ 4 mil para R$ 5 mil. Para o presidente da Casa, haverá reajuste de R$ 4,5 mil para R$ 6 mil. O cargo de prefeito, que paga R$ 10 mil, vai para R$ 12,5 mil. E o de vice vai de R$ 4 mil para R$ 7 mil. Já os secretários municipais, que hoje recebem R$ 4 mil, receberão mil a reais a mais.

Veja Também

Câmara de Marataízes aprova aumento de salário de vereadores e prefeito

Maioria das Câmaras do ES não aumenta salário e nem número de vereadores

Votaram a favor os vereadores Claudio Bernardes Baptista (PSD), Graceli Estevão Silva (PR), Jovaci Duarte Lopes (DEM), Roberto Alemonge de Souza (PDT), Sandro Duarte Gariolli (PSB) e Thiago Delorence Gava (MDB). Votaram contra Marcio Silva da Conceição (PSB), Paulo Caldeira Burock Junior (PDT) e Pedro Oliveira Sampaio (PSB).
O presidente da Câmara de Vereadores, Cláudio Bernardes Baptista, lembra que o reajuste dos salários é uma prerrogativa da legislatura anterior. Não há nada feito às escondidas ou fora da lei, trabalhamos com transparência, comentou.
O projeto foi encaminhado ao prefeito Josemar Machado Fernandes (PDT). A reportagem tentou contato com o chefe do Executivo para saber se a matéria será sancionada, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados