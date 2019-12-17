Atílio Vivácqua: Câmara aprova aumento de salário de vereadores e prefeito

Os subsídios de cada um dos nove vereadores foram de R$ 4 mil para R$ 5 mil. Para o presidente da Casa, haverá reajuste de R$ 4,5 mil para R$ 6 mil. O cargo de prefeito, que paga R$ 10 mil, vai para R$ 12,5 mil. E o de vice vai de R$ 4 mil para R$ 7 mil. Já os secretários municipais, que hoje recebem R$ 4 mil, receberão mil a reais a mais.