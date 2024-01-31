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Disputa

Associação fará debate com os candidatos à vaga de chefe do MPES

Encontro será realizado na sede da Associação Espírito Santense do Ministério Público (AESMP) quatro dias antes da eleição, marcada para o dia 22 de março.
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

31 jan 2024 às 14:20

Publicado em 31 de Janeiro de 2024 às 14:20

MPES
Sede do Ministério Público do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
A Associação Espírito Santense do Ministério Público (AESMP) vai realizar um debate com os candidatos que vão disputar o cargo de procurador-geral do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para o biênio 2024-2026. O encontro está marcado para o dia 18 de março.
“É uma oportunidade para conhecermos melhor os candidatos, sabermos suas metas e os projetos para o Ministério Público, para a nossa classe e a sociedade. Será um momento importante e decisivo para a troca de ideias. Todos os candidatos estão convidados”, destaca o presidente da Associação, Leonardo Augusto de Andrade Cezar dos Santos.
Entre os dias 5 e 6 de março, será realizada uma reunião com os candidatos e suas equipes para a apresentação das regras. “Não será necessário que se inscrevam para o debate. Vamos apresentar as regras e a proposta de assinatura de um termo de compromisso de lealdade institucional, em vista de uma campanha propositiva e de fortalecimento do MP. Os candidatos podem confirmar ou não a participação”, acrescenta Leonardo.

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Para a disputa ao cargo de procurador-geral do MPES, seis se inscreveram. São eles:
  • Danilo Raposo Lírio, promotor
  • Francisco Martínez Berdeal, promotor
  • Josemar Moreira, procurador
  • Marcello Queiroz, procurador
  • Maria Clara Mendonça Perim, promotora
  • Pedro Ivo de Sousa, promotor.
As candidaturas ainda vão passar por uma etapa de homologação. A eleição está marcada para o dia 22 de março. Os três que receberem mais votos integrarão uma lista que será enviada ao governador Renato Casagrande, a quem caberá a escolha final.
A atual procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade, está no segundo mandato consecutivo e, por isso, não pode se candidatar novamente. A posse do novo procurador-geral de Justiça está marcada para o dia 2 de maio.
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