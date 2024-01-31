A Associação Espírito Santense do Ministério Público (AESMP) vai realizar um debate com os candidatos que vão disputar o cargo de procurador-geral do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para o biênio 2024-2026. O encontro está marcado para o dia 18 de março.
“É uma oportunidade para conhecermos melhor os candidatos, sabermos suas metas e os projetos para o Ministério Público, para a nossa classe e a sociedade. Será um momento importante e decisivo para a troca de ideias. Todos os candidatos estão convidados”, destaca o presidente da Associação, Leonardo Augusto de Andrade Cezar dos Santos.
Entre os dias 5 e 6 de março, será realizada uma reunião com os candidatos e suas equipes para a apresentação das regras. “Não será necessário que se inscrevam para o debate. Vamos apresentar as regras e a proposta de assinatura de um termo de compromisso de lealdade institucional, em vista de uma campanha propositiva e de fortalecimento do MP. Os candidatos podem confirmar ou não a participação”, acrescenta Leonardo.
Para a disputa ao cargo de procurador-geral do MPES, seis se inscreveram. São eles:
- Danilo Raposo Lírio, promotor
- Francisco Martínez Berdeal, promotor
- Josemar Moreira, procurador
- Marcello Queiroz, procurador
- Maria Clara Mendonça Perim, promotora
- Pedro Ivo de Sousa, promotor.
As candidaturas ainda vão passar por uma etapa de homologação. A eleição está marcada para o dia 22 de março. Os três que receberem mais votos integrarão uma lista que será enviada ao governador Renato Casagrande, a quem caberá a escolha final.
A atual procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade, está no segundo mandato consecutivo e, por isso, não pode se candidatar novamente. A posse do novo procurador-geral de Justiça está marcada para o dia 2 de maio.
Associação fará debate com os candidatos à vaga de chefe do MPES