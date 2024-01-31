Associação fará debate com os candidatos à vaga de chefe do MPES

Sede do Ministério Público do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

A Associação Espírito Santense do Ministério Público (AESMP) vai realizar um debate com os candidatos que vão disputar o cargo de procurador-geral do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para o biênio 2024-2026. O encontro está marcado para o dia 18 de março.

“É uma oportunidade para conhecermos melhor os candidatos, sabermos suas metas e os projetos para o Ministério Público, para a nossa classe e a sociedade. Será um momento importante e decisivo para a troca de ideias. Todos os candidatos estão convidados”, destaca o presidente da Associação, Leonardo Augusto de Andrade Cezar dos Santos.

Entre os dias 5 e 6 de março, será realizada uma reunião com os candidatos e suas equipes para a apresentação das regras. “Não será necessário que se inscrevam para o debate. Vamos apresentar as regras e a proposta de assinatura de um termo de compromisso de lealdade institucional, em vista de uma campanha propositiva e de fortalecimento do MP. Os candidatos podem confirmar ou não a participação”, acrescenta Leonardo.

Para a disputa ao cargo de procurador-geral do MPES, seis se inscreveram. São eles:

Danilo Raposo Lírio, promotor

Francisco Martínez Berdeal, promotor

Josemar Moreira, procurador

Marcello Queiroz, procurador

Maria Clara Mendonça Perim, promotora

Pedro Ivo de Sousa, promotor.

As candidaturas ainda vão passar por uma etapa de homologação. A eleição está marcada para o dia 22 de março. Os três que receberem mais votos integrarão uma lista que será enviada ao governador Renato Casagrande , a quem caberá a escolha final.

A atual procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade, está no segundo mandato consecutivo e, por isso, não pode se candidatar novamente. A posse do novo procurador-geral de Justiça está marcada para o dia 2 de maio.