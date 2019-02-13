Marcos Venicio Moreira Andrade Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A defesa de Marcos Venicio Moreira Andrade, 66 anos, que confessou ter assassinado o ex-governador Gerson Camata, em dezembro passado , argumenta que o acusado foi pressionado a admitir o crime e pede para que ele responda ao processo em liberdade.

Como resposta à acusação feita pelo Ministério Público Estadual apresentada à Justiça no início do mês, os advogados afirmam que a pressão partiu do então deputado estadual eleito Danilo Bahiense (PSL), delegado da Polícia Civil que realizou a prisão, no dia 26 de dezembro.

Bahiense tomou posse como parlamentar na Assembleia em 1º de fevereiro deste ano e está afastado das funções na polícia desde 31 de janeiro, aguardando a publicação do ato de aposentadoria.

Your browser does not support the audio element. Assassino de Gerson Camata diz que foi obrigado a confessar crime

A defesa alega que as investidas de Bahiense sobre Marcos Venício deram-se no automóvel, no caminho à delegacia, e já no destino, na presença de outras autoridades.

Por conta do vídeo que considera uma prova ilícita, os advogados querem que a denúncia seja decretada inepta, ou seja, não tenha efeitos jurídicos. Caso não sejam atendidos, que ao menos sejam desconsideradas dos autos todas as menções à gravação. Na petição, nãonegam que Marcos Andrade praticou o crime, apenas atacam questões procedimentais.

Quando o vídeo foi gravado, estavam presentes os policiais Danilo Bahiense e um advogado que não era o do hoje réu. A Polícia Civil confirmou ter feito a gravação. Em nota, informou que o vídeo foi uma forma de "preservar os policiais".

"Foi feito com intuito de preservar os policiais que realizaram as oitivas, caso ocorresse alguma alegação de tortura, e foi enviado ao Judiciário, para conhecimento, durante a audiência de custódia. A decisão de transformar as imagens em prova válida, ou não, é da Justiça", destacou.

Na petição, os advogados pedem que Marcos Andrade seja colocado em liberdade. Apontam cinco razões para que o pedido seja aceito pela 1ª Vara Criminal de Vitória: ele é réu primário, possui residência fixa no mesmo endereço há mais de sete anos, tem "excelentes antecedentes", é aposentado e é um idoso com "sérios problemas de saúde".

A defesa prossegue alegando que o "clamor público" não pode ser usado como determinante da preservação da prisão. Também alega não haver fato concreto que corrobore o "mero temor de fuga" de Marcos Andrade.

O réu tem cinco advogados relacionados na ação penal em tramitação na Justiça. Entre eles, Homero Mafra, o ex-presidente da Ordem dos Advogados Brasil, seccional Espírito Santo (OAB-ES). Procurado, ele não quis comentar o caso e disse que outras profissionais do escritório estão à frente do processo.

DEPUTADO

O hoje deputado estadual Danilo Bahiense nega que em algum momento Marcos Andrade tenha dito que permaneceria calado, por orientação de advogados. Afirma que conhecia o acusado há longa data, razão pela qual o parlamentar acredita que o preso sentiu-se à vontade para conversar, ainda no local em que recebeu a voz de prisão.

ACUSAÇÃO

Os advogados Renan Sales e Ludgero Liberato representam a família de Gerson Camata, como assistentes de acusação. Em nota, rebateram os argumentos dos advogados de defesa e informaram que vão se manifestar dentro do processo a respeito deles.