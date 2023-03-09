Aridelmo Teixeira volta para Prefeitura de Vitória como secretário de Governo

Aridelmo Teixeira foi candidato a governador do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Ex-secretário da Fazenda de Vitória, o professor e empresário Aridelmo Teixeira voltou para a prefeitura da Capital. Desta vez, ele assume o cargo de secretário de Governo. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (9).

Aridelmo é doutor em Ciências Contábeis e integrou a equipe de transição do prefeito Lorenzo Pazolini em 2020.

Também é um dos fundadores da Fucape Business School e integrante do Movimento ES em Ação. Durante o governo Paulo Hartung, atuou no programa Escola Viva e quase foi secretário de Educação naquela gestão.



Mais mudanças na prefeitura

A Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) será assumida por Luciano Forrechi, que até então ocupava a Secretaria de Governo.

Luciano já atuou nas prefeituras de Águia Branca, São Domingos do Norte, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Aracruz, no comando de várias pastas: Planejamento, Controladoria, Administração e Recursos Humanos, Comunicação e Meio Ambiente.

Em janeiro de 2021, entrou na gestão do prefeito Lorenzo Pazolini como subsecretário da Secretaria de Segurança Urbana (Semsu). Em junho de 2022, assumiu como secretário de Governo da prefeitura.