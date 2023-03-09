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Mudança

Aridelmo Teixeira volta para Prefeitura de Vitória como secretário de Governo

Ele já ocupou o posto de secretário da Fazenda da Capital, mas saiu para disputar o governo do Espírito Santo no ano passado

Publicado em 09 de Março de 2023 às 09:46

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

09 mar 2023 às 09:46
Debate na Rede Gazeta
Aridelmo Teixeira foi candidato a governador do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Ex-secretário da Fazenda de Vitória, o professor e empresário Aridelmo Teixeira voltou para a prefeitura da Capital. Desta vez, ele assume o cargo de secretário de Governo. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (9).
Aridelmo deixou a administração municipal para ser candidato a governador pelo Novo no ano passado, mas recebeu apenas 0,73% dos votos. Na disputa de segundo turno, apoiou Carlos Manato (PL), e chegou a ser anunciado como futuro secretário da Fazenda de Manato, se este vencesse o pleito. Contudo, Renato Casagrande (PSB) se reelegeu.
Aridelmo é doutor em Ciências Contábeis e integrou a equipe de transição do prefeito Lorenzo Pazolini em 2020.
Também é um dos fundadores da Fucape Business School e integrante do Movimento ES em Ação. Durante o governo Paulo Hartung, atuou no programa Escola Viva e quase foi secretário de Educação naquela gestão.

Mais mudanças na prefeitura

A Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) será assumida por Luciano Forrechi, que até então ocupava a Secretaria de Governo.
Luciano já atuou nas prefeituras de Águia Branca, São Domingos do Norte, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Aracruz, no comando de várias pastas: Planejamento, Controladoria, Administração e Recursos Humanos, Comunicação e Meio Ambiente.
Em janeiro de 2021, entrou na gestão do prefeito Lorenzo Pazolini como subsecretário da Secretaria de Segurança Urbana (Semsu). Em junho de 2022, assumiu como secretário de Governo da prefeitura.
Com a nomeação de Luciano na Sedec, Anna Claudia Dias Peyneau, que estava respondendo pela pasta interinamente, passa a ser subsecretária de Desenvolvimento da Cidade e Habitação.

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