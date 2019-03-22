Após repercussão negativa, Bolsonaro apaga vídeo de 'golden shower'

Bolsonaro diz que dorme com arma do lado da cama no Palácio do Alvorada Crédito: Alan Santos/PR

Jair Bolsonaro apagou vídeo com conteúdo obsceno que havia divulgado durante o Carnaval. Após ter causado polêmica nas redes sociais, o presidenteapagou vídeo com conteúdo obsceno que havia divulgado durante o Carnaval.

Ele também retirou pergunta sobre o que era "golden shower", práticas sexual exibida nas imagens e que define o fetiche de urinar na frente de um parceiro ou sobre ele.

A publicação, que foi criticada tanto pela cúpula militar como por líderes partidários, foi apagada de sua conta oficial do Twitter sem explicações oficiais do Palácio do Planalto.

Na terça-feira (19), a defesa dos dois homens retratados no vídeo ingressaram com pedido de mandado de segurança no STF (Supremo Tribunal Federal) requerendo a exclusão das imagens da conta do presidente.

Em caráter reservado, assessores presidenciais afirmam que o vídeo foi excluído pelo presidente no dia 7 de março, devido à repercussão negativa do episódio, inclusive na imprensa estrangeira. Procurado pela reportagem, o Palácio do Planalto não quis comentar oficialmente.

A data de exclusão, contudo, é contestada por amigos dos homens expostos. Segundo eles, o vídeo ainda não havia sido apagado da conta oficial do presidente na segunda-feira (18).

As imagens divulgadas mostravam um homem introduzindo um dedo no próprio ânus e recebendo um jato de urina na nuca.

Segundo relatos feitos à reportagem, Bolsonaro ficou incomodado com a repercussão negativa causada pelo vídeo, "sentiu o golpe" e admitiu que reagiu por impulso ao compartilhar o material.

Em nota à imprensa, a defesa os dois homens afirmou que a exclusão do conteúdo é uma "atitude republicana" e uma "grande vitória" para democracia,