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Deputado do ES

Após infarto, Euclério Sampaio passa por cirurgia em Vitória

Deputado estadual do Espírito Santo sentiu-se mal na última segunda-feira, com dores no peito e dormência no braço. Ele segue internado na UTI, em um hospital de Vitória
Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

18 set 2019 às 13:30

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 13:30

Deputado estadual Euclério Sampaio Crédito: Tati Beling/Ales
O deputado estadual Euclério Sampaio (sem partido), que sofreu um infarto na última segunda-feira (16), passou por um procedimento cirúrgico na manhã desta quarta-feira (18) para a colocação de dois stents - pequenas próteses colocadas no interior de uma artéria para evitar a obstrução dos vasos sanguíneos.
Antes, foi submetido a um cateterismo, que serve para detectar a localização da obstrução que causou o infarto cardíaco. O deputado, de 55 anos, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed, em Vitória. As informações são do vereador da Capital Denninho Silva (PPS), que é primo de Euclério.
> Em licença médica, Theodorico ficará afastado da Assembleia por 40 dias
O deputado sentiu-se mal na manhã de segunda-feira, com dores no peito e dormência no braço. No hospital, o infarto foi constatado. Euclério já sofreu outro infarto, há doze anos. Não há previsão de alta. 
 

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