Após infarto, Euclério Sampaio passa por cirurgia em Vitória

O deputado estadual Euclério Sampaio (sem partido), que sofreu um infarto na última segunda-feira (16), passou por um procedimento cirúrgico na manhã desta quarta-feira (18) para a colocação de dois stents - pequenas próteses colocadas no interior de uma artéria para evitar a obstrução dos vasos sanguíneos.
Antes, foi submetido a um cateterismo, que serve para detectar a localização da obstrução que causou o infarto cardíaco. O deputado, de 55 anos, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed, em Vitória. As informações são do vereador da Capital Denninho Silva (PPS), que é primo de Euclério.
O deputado sentiu-se mal na manhã de segunda-feira, com dores no peito e dormência no braço. No hospital, o infarto foi constatado. Euclério já sofreu outro infarto, há doze anos. Não há previsão de alta.