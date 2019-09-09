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4º procedimento

Após cirurgia, Bolsonaro diz que passa bem e estará de volta "logo"

A equipe médica do hospital já havia informado que a cirurgia foi bem-sucedida. É o quarto procedimento após a facada que o presidente sofreu durante um ato de sua campanha

Publicado em 

08 set 2019 às 21:44

Publicado em 08 de Setembro de 2019 às 21:44

Jair Bolsonaro sofreu um atentado durante ato de campanha em Minas Gerais em 2018 Crédito: Fábio Motta/Agência Estado
Quase cinco horas após o fim da sua cirurgia, o presidente Jair Bolsonaro (PSL), ainda internado, usou as redes sociais para afirmar que passa bem. "Mais uma cirurgia. Desta vez foram 5 horas, mas estamos bem. Obrigado a todos pelo apoio e orações! Obrigado Deus pela minha vida! Logo estarei de volta ao campo. Irruuu!", escreveu no Twitter por volta das 17h25.
> Entenda a 4ª cirurgia de Jair Bolsonaro
Mais cedo, a equipe médica do Hospital Vila Nova Star, localizado na capital paulista, já havia informado que a cirurgia foi bem-sucedida. O presidente realizou na manhã deste domingo (8) um procedimento que teve duração de cinco horas, acabando às 12h40, enquanto a estimativa inicial era de duas a três horas. Bolsonaro passou pela quarta intervenção cirúrgica após a facada que sofreu há um ano, em Juiz de Fora (MG), durante um ato da sua campanha presidencial. A nova cirurgia foi para corrigir uma hérnia que apareceu no local das intervenções anteriores.
 

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