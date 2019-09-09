Após cirurgia, Bolsonaro diz que passa bem e estará de volta "logo"

Quase cinco horas após o fim da sua cirurgia, o presidente, ainda internado, usou as redes sociais para afirmar que passa bem. "Mais uma cirurgia. Desta vez foram 5 horas, mas estamos bem. Obrigado a todos pelo apoio e orações! Obrigado Deus pela minha vida! Logo estarei de volta ao campo. Irruuu!", escreveu no Twitter por volta das 17h25.