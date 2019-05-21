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Após atrito, Feliciano diz ter fumado 'cachimbo da paz' com Santos Cruz

Depois de protagonizarem embates dentro do governo Jair Bolsonaro, o deputado Pastor Marco Feliciano (Podemos-SP) e o ministro Carlos Alberto dos Santos Cruz (Secretaria de Governo) se encontraram nesta terça

Publicado em 

21 mai 2019 às 19:28

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 19:28

Após atrito, Feliciano diz ter fumado 'cachimbo da paz' com Santos Cruz Crédito: Reprodução/ Marcos Feliciano | Arquivo
Depois de protagonizarem um dos principais embates dentro do governo Jair Bolsonaro, o deputado Pastor Marco Feliciano (Podemos-SP) e o ministro Carlos Alberto dos Santos Cruz (Secretaria de Governo) se encontraram nesta terça-feira (21), em Brasília.
De acordo com Feliciano, que é um dos principais líderes da bancada evangélica, os dois fumaram "o cachimbo da paz". Santos Cruz, que virou até personagem de meme pela fama de sempre se manter carrancudo, chegou a posar sorrindo para foto ao lado do parlamentar.
"Ele foi muito humilde, fez um estudo imenso para me mostrar e me fez compreender que ele pensa o Brasil de Bolsonaro", disse Feliciano, segundo quem só um pedido foi feito ao general: "Os evangélicos só querem que o ele proteja a família tradicional".
Ao lado do vice-presidente, Hamilton Mourão, Santos Cruz é um dos principais alvos da ala mas ideológica do governo, para quem os dois defendem posições conflitantes com as que elegeram Bolsonaro.
Em entrevista à Folha de S.Paulo, Feliciano chegou a dizer que o general tornava o presidente um "estelionatário eleitoral" e deveria se manter calado. Ele atribuía a Santos Cruz a responsabilidade pelo comercial do Banco do Brasil que trazia jovens, vários negros, tatuados ou de cabelos coloridos, dançando e tirando selfies. Segundo o deputado, a propaganda representava uma exaltação indevida à homossexualidade.
Bolsonaro ordenou que o comercial fosse retirado do ar, embora nunca tenha explicado exatamente por quais motivos.
Ainda de acordo com Feliciano, a aproximação com Santos Cruz ocorreu durante viagem de ambos a Dallas, nos Estados Unidos, na comitiva de Bolsonaro.
"Disse a ele que enquanto ele proteger o governo, não desdizer nosso presidente e proteger as pautas conservadoras vai ter o apoio da bancada evangélica."

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