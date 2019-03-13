Após 12 anos, TCES tem todos os conselheiros efetivos

Tribunal de Contas do Estado: assessoria diz que encontro estava no orçamento. Crédito: Gazeta Online

Superado o feriado de carnaval, na semana passada, o Tribunal de Contas do Estado (TCES) realizou normalmente sua sessão ordinária nesta terça-feira (12). Apesar da normalidade na condução dos trabalhos, a reunião pôde ser considerada um marco. É que pela primeira vez em 12 anos o plenário do TCES estava formado por sete conselheiros efetivos.

Nesta terça, foi a estreia do conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti. Nomeado para a função no fim do mês passado , ele inaugurou sua atuação no plenário com as boas-vindas dos demais membros do tribunal. Ciciliotti juntou-se a Sérgio Aboudib, Domingos Taufner, Rodrigo Chamoun, Carlos Ranna, Sérgio Borges e Rodrigo Coelho, os demais conselheiros efetivos.

Pelo menos desde 2007, escândalos e afastamentos de membros da Corte de Contas marcam a rotina do tribunal, cuja atribuição é apreciar as contas de gestores públicos. Naquele ano, a Justiça determinou o afastamento de Valci Ferreira, agora conselheiro aposentado . Desde então, conselheiros substitutos têm completado a composição em todas as sessões.

Antes de Pimentel e Valci, foi a vez de o então conselheiro Marcos Madureira enfrentar complicações na Justiça e, em seguida - seguindo o que parece ter virado a cartilha dos investigados do TCES -, pedir aposentadoria. Ele foi afastado em fevereiro de 2012, por decisão da Justiça. Valci apareceu em uma gravação telefônica pedindo propina a um empresário

O quarto conselheiro judicialmente implicado foi Umberto Messias. Condenado à prisão, em 2011, por recebimento indevido de recursos provenientes de uma transferência de créditos de ICMS. Na ocasião, renunciou à presidência do TCES, cargo que era ocupado por ele.

Não chegou a ser afastado do cargo por decisão judicial. Contudo, alegando problemas de saúde, Messias apresentou uma série de atestados médicos e passou meses longe da função. Em 2012, conseguiu a aposentadoria

Durante os afastamentos de conselheiros, quem ocupava as cadeiras no plenário eram os conselheiros substitutos. Agora, eles voltam às suas funções, ainda na Corte.

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