Ao deixar o Palácio Anchieta, Hartung diz que viajará para o exterior

Renato Casagrande e Paulo Hartung se cumprimentam na cerimônia de posse no Palácio Anchieta Crédito: Letícia Gonçalves

O ex-governador Paulo Hartung (sem partido) deixou o Palácio Anchieta na tarde desta terça-feira (1º) após passar a faixa governamental a Renato Casagrande (PSB). Na saída da sede do governo, afirmou que viajará ainda nesta terça para São Paulo, de onde seguirá para fora do Brasil, sem revelar o destino.

"Vou para casa, trocar de roupa, pegar o avião e vou para São Paulo. Vou fazer uma conexão para fora do Brasil", disse Hartung. Questionado se viajaria de férias, afirmou: "um pouquinho".

Hartung colocou a faixa com as cores da bandeira do Espírito Santo - azul e rosa - em Casagrande e, em seguida, os dois se cumprimentaram com um aperto de mão. Enquanto assinava o livro de transmissão do cargo, Casagrande era aplaudido pelo ex-governador e os demais presentes.

Paulo Hartung aplaude quando Casagrande assinou a transmissão de cargo. Crédito: Letícia Gonçalves

Antes aliados, os dois se tornaram adversários políticos e disputaram o governo do Estado em 2014. Casagrande saiu derrotado naquele ano, e agora assume novamente a cadeira. Em 2018, Hartung decidiu não disputar a reeleição.

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