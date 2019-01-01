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Férias

Ao deixar o Palácio Anchieta, Hartung diz que viajará para o exterior

O ex-governador passou a faixa governamental para Renato Casagrande, que tomou posse nesta terça-feira (1º)

Publicado em 01 de Janeiro de 2019 às 20:16

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

01 jan 2019 às 20:16
Renato Casagrande e Paulo Hartung se cumprimentam na cerimônia de posse no Palácio Anchieta Crédito: Letícia Gonçalves
O ex-governador Paulo Hartung (sem partido) deixou o Palácio Anchieta na tarde desta terça-feira (1º) após passar a faixa governamental a Renato Casagrande (PSB). Na saída da sede do governo, afirmou que viajará ainda nesta terça para São Paulo, de onde seguirá para fora do Brasil, sem revelar o destino.
"Vou para casa, trocar de roupa, pegar o avião e vou para São Paulo. Vou fazer uma conexão para fora do Brasil", disse Hartung. Questionado se viajaria de férias, afirmou: "um pouquinho".
Hartung colocou a faixa com as cores da bandeira do Espírito Santo - azul e rosa - em Casagrande e, em seguida, os dois se cumprimentaram com um aperto de mão. Enquanto assinava o livro de transmissão do cargo, Casagrande era aplaudido pelo ex-governador e os demais presentes.
Paulo Hartung aplaude quando Casagrande assinou a transmissão de cargo. Crédito: Letícia Gonçalves
Antes aliados, os dois se tornaram adversários políticos e disputaram o governo do Estado em 2014. Casagrande saiu derrotado naquele ano, e agora assume novamente a cadeira. Em 2018, Hartung decidiu não disputar a reeleição.
FUTURO POLÍTICO
O ex-governador afirmou em entrevista na reta final do governo que pretende, agora, trabalhar como economista em conselhos de empresas, além de ter um trabalho voluntário para formação de lideranças. 

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