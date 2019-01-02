Ao assumir Agricultura, ministra diz que Brasil é 'modelo' ambiental

Tereza Cristina é a nova ministra da Agricultura Crédito: Michel Jesus | Câmara dos Deputados

A nova ministra da Agricultura, Tereza Cristina, assumiu o cargo nesta quarta-feira (02) com um discurso em que enfatizou a necessidade de o país focar "nos interesses comerciais" do setor produtivo do agronegócio. Tereza Cristina também afirmou que o país é um "modelo" na área ambiental.

— São relevantes as questões relacionadas ao clima, à sustentabilidade e à biodiversidade. A discussão honesta deveria partir de uma premissa básica. O Brasil é um país com legislação ambiental extremamente avançada, que mais soube preservar suas florestas nativas e matas ciliares. Nosso país é um modelo a ser seguido, jamais transgressor a ser recriminado — disse a nova ministra.

O ex-ministro Blairo Maggi não esteve presente durante a cerimônia. A transmissão foi feita pelo seu ex-chefe de gabinete, coronel Coraci Castilho.

— Temos obrigação de fazer um grande ministério e entregar aos produtores rurais aquilo que eles esperam deste novo governo — disse a ministra.

Tereza Cristina não mencionou em seu discurso a questão da demarcação de terras indígenas. Medida Provisória publicada nesta quarta-feira determina que a reforma agrária e as demarcações serão de responsabilidade de sua pasta.

A ministra também indicou que uma das prioridades da pasta será redução da burocracia e afirmou que "simplificar não é precarizar".

— O setor agropecuário apoiou em peso a candidatura de Bolsonaro e é natural que haja grande expectativa de inovação no setor, nosso setor é grande e gerador de empregos — disse a ministra.