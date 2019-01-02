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Exemplo a ser seguido

Ao assumir Agricultura, ministra diz que Brasil é 'modelo' ambiental

Tereza Cristina diz que país deve focar nos interesses comerciais do setor produtivo

Publicado em 

02 jan 2019 às 16:05

Publicado em 02 de Janeiro de 2019 às 16:05

Tereza Cristina é a nova ministra da Agricultura Crédito: Michel Jesus | Câmara dos Deputados
A nova ministra da Agricultura, Tereza Cristina, assumiu o cargo nesta quarta-feira (02) com um discurso em que enfatizou a necessidade de o país focar "nos interesses comerciais" do setor produtivo do agronegócio. Tereza Cristina também afirmou que o país é um "modelo" na área ambiental.
— São relevantes as questões relacionadas ao clima, à sustentabilidade e à biodiversidade. A discussão honesta deveria partir de uma premissa básica. O Brasil é um país com legislação ambiental extremamente avançada, que mais soube preservar suas florestas nativas e matas ciliares. Nosso país é um modelo a ser seguido, jamais transgressor a ser recriminado — disse a nova ministra.
O ex-ministro Blairo Maggi não esteve presente durante a cerimônia. A transmissão foi feita pelo seu ex-chefe de gabinete, coronel Coraci Castilho.
— Temos obrigação de fazer um grande ministério e entregar aos produtores rurais aquilo que eles esperam deste novo governo — disse a ministra.
Tereza Cristina não mencionou em seu discurso a questão da demarcação de terras indígenas. Medida Provisória publicada nesta quarta-feira determina que a reforma agrária e as demarcações serão de responsabilidade de sua pasta.
A ministra também indicou que uma das prioridades da pasta será redução da burocracia e afirmou que "simplificar não é precarizar".
— O setor agropecuário apoiou em peso a candidatura de Bolsonaro e é natural que haja grande expectativa de inovação no setor, nosso setor é grande e gerador de empregos — disse a ministra.
Tereza Cristina chegou ao ministério por indicação da Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputada federal pelo DEM de Mato Grosso do Sul, ela é engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais.

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