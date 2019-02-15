Aliado de Casagrande deve ser eleito para o TCES já na próxima terça

Luiz Carlos Ciciliotti é presidente estadual do PSB Crédito: Facebook/PSB ES

Após o deputado estadual Marcelo Santos (PDT) anunciar que não vai se inscrever para concorrer à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCES), o caminho ficou livre para o presidente do PSB estadual, Luiz Carlos Ciciliotti.

Ainda nesta quinta-feira (14), governistas contavam com pelo menos 17 votos a favor do correligionário do governador Renato Casagrande (PSB). Nesta sexta-feira (15), o recuo de Marcelo foi confirmado

E não deve demorar muito para que o nome de Ciciliotti seja levado à apreciação do plenário da Assembleia. É possível que a votação aconteça já na próxima terça-feira (19), de acordo com membros da Mesa Diretora da Casa de Leis.

O regimento da Assembleia determina que a Casa tem até 10 dias para receber inscrições para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas após a abertura da vaga ser publicada no Diário do Legislativo.

O anúncio da vacância saiu nesta sexta-feira (15). As inscrições já estão abertas e serão encerrados ao meio-dia da próxima segunda-feira (18).

VAGA SURGIU APÓS APOSENTADORIA

Nesta quinta-feira (14), no mesmo dia da publicação da aposentadoria do conselheiro condenado Valci Ferreira, o Tribunal de Contas do Estado comunicou a abertura da vaga à Assembleia Legislativa . A cadeira que era de Valci deve ser preenchida por escolha dos deputados estaduais, como determina a lei. Quatro das sete vagas do TCES são de indicação da Assembleia. As outras três, do governador.

A vaga no TCES foi aberta após Valci Ferreira, que estava afastado das funções de conselheiro do tribunal desde 2007, ter pedido aposentadoria. O motivo do afastamento foi a condenação por fatos do final dos anos 1990.

Valci Ferreira no Tribunal de Contas, em 2007, antes de ser afastado Crédito: Chico Guedes/ Arquivo

Como o processo ainda não transitou em julgado, a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de tirá-lo do cargo de conselheiro de Contas não produziu efeitos. E Valci Ferreira pode se aposentar como membro do tribunal que tem a tarefa de julgar contas dos ordenadores de despesas e cuidar da lisura do gasto público. Agora, Valci vai receber cerca de R$ 20,8 mil por mês , de acordo com pessoas com acesso ao processo da aposentadoria.

Durante o período de afastamento, Valci recebia salários de conselheiro. Desde janeiro, o TCES paga, brutos, R$ 35,4 mil a seus conselheiros. Líquidos, ele recebeu R$ 16,8 mil no mês passado.

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