Além de Damares: relembre políticos famosos homenageados no ES

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,, vai receber, nesta segunda-feira (20), na, a ordem do mérito Domingos Martins, no grau Grã Cruz, conforme proposto pelo deputado estadual(sem partido).

A ministra ganhou notoriedade por frases polêmicas que vão desde defender que a mulher seja submissa ao homem até a imaginar ser lésbica a personagem Elsa, da animação infantil "Frozen".