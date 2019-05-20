Além de Damares: relembre políticos famosos homenageados no ES

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, vai receber, nesta segunda-feira (20), na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, a ordem do mérito Domingos Martins, no grau Grã Cruz, conforme proposto pelo deputado estadual Lorenzo Pazolini (sem partido).
A ministra ganhou notoriedade por frases polêmicas que vão desde defender que a mulher seja submissa ao homem até a imaginar ser lésbica a personagem Elsa, da animação infantil "Frozen".
Antes de ser escolhida pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) para integrar o ministério, Damares foi assessora do então senador Magno Malta (PR). Durante a campanha eleitoral do ano passado, Pazolini participou de eventos ao lado do republicano, que acabou perdendo a reeleição.
A ministra não é a única figura política de gabarito nacional que recebe importantes títulos das mãos dos parlamentares capixabas. Confira a seguir uma lista, que inclui os ex-presidentes Lula (PT) e Michel Temer (MDB):