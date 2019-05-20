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Assembleia Legislativa

Além de Damares: relembre políticos famosos homenageados no ES

A ministra Damares Alves, homenageada hoje em Vitória, puxa uma fila de políticos conhecidos nacionalmente que já receberam títulos no Estado.
Maíra Mendonça

Maíra Mendonça

Publicado em 

20 mai 2019 às 20:00

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 20:00

Ministra de Estado da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves Crédito: Carolina Antunes/PR
A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, vai receber, nesta segunda-feira (20), na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, a ordem do mérito Domingos Martins, no grau Grã Cruz, conforme proposto pelo deputado estadual Lorenzo Pazolini (sem partido).
A ministra ganhou notoriedade por frases polêmicas que vão desde defender que a mulher seja submissa ao homem até a imaginar ser lésbica a personagem Elsa, da animação infantil "Frozen".
Antes de ser escolhida pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) para integrar o ministério, Damares foi assessora do então senador Magno Malta (PR). Durante a campanha eleitoral do ano passado, Pazolini participou de eventos ao lado do republicano, que acabou perdendo a reeleição.
> "Não pretendo sair do governo", afirma Damares Alves
A ministra não é a única figura política de gabarito nacional que recebe importantes títulos das mãos dos parlamentares capixabas. Confira a seguir uma lista, que inclui os ex-presidentes Lula (PT) e Michel Temer (MDB):

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