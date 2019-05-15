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MEC

Além da sabatina marcada, Weintraub voltará à Câmara na próxima semana

Weintraub não foi ao MEC nesta quarta-feira. Ele permanece em reunião externa com auxiliares preparando-se para a agenda no Plenário, marcada para as 15h

Publicado em 

15 mai 2019 às 17:46

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 17:46

Abraham Weintraub, ministro da Educação Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, voltará à Câmara na próxima semana para falar na Comissão de Educação da Casa. Nesta quarta (15), Weintraub explicará no Plenário os cortes na área no Plenário após ser convocado por deputados -a aprovação da convocação representou um constrangimento para o governo.
> Estudantes fecham a BR 101 Norte em protesto contra cortes na educação
Com a nova convocação, a audiência anterior, na Comissão de Educação, teve que ser remarcada para quarta-feira (22). "Será uma nova oportunidade para ele explicar os contingenciamentos, se serão mantidos, se haverá recuo", diz o presidente da comissão, deputado Pedro Cunha Lima (PSDB-PB).
Weintraub não foi ao MEC nesta quarta-feira. Ele permanece em reunião externa com auxiliares preparando-se para a agenda no Plenário, marcada para as 15h.
> Bolsonaro chama manifestantes contra cortes na educação de 'idiotas úteis'

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