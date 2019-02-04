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Campanha de 2014

Alcolumbre diz que acusações em inquéritos no STF serão "esclarecidas"

As ações dizem respeito à campanha que o elegeu ao Senado em 2014 e indicam que Davi Alcolumbre utilizou notas fiscais falsas na prestação de contas ao TRE

Publicado em 

04 fev 2019 às 08:25

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 08:25

Davi Alcolumbre, novo presidente do Senado Crédito: Windows)
O novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou em nota, na noite deste domingo, 3, que as "alegações" que sustentam dois inquéritos dos quais é alvo no Supremo Tribunal Federal serão "esclarecidas e devidamente dirimidas".
>Senadores do ES apostam na capacidade de articulação de Alcolumbre
As ações dizem respeito à campanha que o elegeu ao Senado em 2014 e indicam que Alcolumbre utilizou notas fiscais falsas na prestação de contas ao Tribunal Regional Eleitoral.
>Jair Bolsonaro parabeniza Davi Alcolumbre por vitória no Senado
"Os dois inquéritos estão relacionados à prestação de contas da campanha de Davi Alcolumbre ao Senado em 2014. A prestação de contas foi aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e o MDB recorreu. O senador Davi Alcolumbre está convicto de que, ao final das apurações, restarão todas as alegações esclarecidas e devidamente dirimidas", diz a nota distribuída pelo parlamentar.

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