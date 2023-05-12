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Disputa

Advogado capixaba vai concorrer a vaga de ministro no STJ

Luiz Claudio Allemand é cotado como um dos favoritos na disputa por uma vaga na lista sêxtupla de advogados que disputarão vaga de ministro do Superior Tribunal de Justiça; votação na OAB vai ocorrer em junho
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

12 mai 2023 às 15:44

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 15:44

Advogado Luiz Cláudio Allemand
Advogado Luiz Cláudio Allemand Crédito: Divulgação
O advogado capixaba Luiz Cláudio Allemand teve a inscrição deferida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para concorrer a uma vaga na lista sêxtupla destinada ao preenchimento de uma cadeira de ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Allemand concorre com outros 33 advogados de todo o Brasil à vaga que surgiu com a aposentadoria do ministro Félix Fischer.
Natural de Muqui, no Sul do Espírito Santo, ele foi conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de 2015 a 2017, indicado pelo Conselho Federal da OAB. A possibilidade de ele entrar na disputa já havia sido mencionada pela colunista Letícia Gonçalves, de A Gazeta, em fevereiro deste ano.
O nome de Allemand é citado pela "Folha de S.Paulo" como um dos três favoritos para a vaga, que surgiu em agosto de 2022 e deve ser preenchida pela advocacia, conforme previsto no artigo 104 da Constituição Federal.
Advogado capixaba vai concorrer a vaga de ministro no STJ
Os outros dois preferidos são:  Daniela Teixeira, que é do Distrito Federal e ocupou diferentes postos na Ordem; André Godinho, baiano que foi conselheiro do CNJ (Conselho Nacional de Justiça);

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Assim como os demais interessados na vaga que tiveram a intenção de concorrer homologada pelo Ordem, Allemand vai ter o nome submetido ao Conselho Federal da OAB, no dia 19 de junho.
O Conselho vai se reunir para votar a lista sêxtupla e os seis nomes mais votados serão encaminhados ao STJ. Os ministros reduzem a lista a três nomes, os quais são submetidos ao presidente da República, a quem cabe a palavra final.
Também estão na lista Flávio Caetano, ex-secretário da Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, o conselheiro do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) Otávio Rodrigues e o ex-conselheiro federal da OAB Márcio Fernandes.
  • Veja a lista completa:
  • Amauri Bastos Santos OAB/MA 6.372
  • André Lopes de Sousa OAB/DF 20.895
  • André Luis Guimarães Godinho OAB/BA 17.822
  • Aurelino Ivo Dias OAB/GO 10.734
  • Cláudia Villela Leite Pinto OAB/RJ 164.226
  • Daniela Rodrigues Teixeira OAB/DF 13.121
  • Elaine Bezerra de Queiroz Benayon OAB/AM 3.456
  • Elias Cidral OAB/SC 9.689
  • Emerson Kendi Nishimoto OAB/SP 190.412
  • Étilo Ferreira de Sá OAB/DF 12.227
  • Fabrício Mercandelli Ramos de Almeida OAB/RJ 136.211
  • Flávio Crocce Caetano OAB/SP 130.202
  • Gleibson Lima de Paiva OAB/RN 4.215
  • Gustavo Passarelli da Silva OAB/MS 7.602
  • Henrique José Vieira Maia OAB/RJ 144.320
  • João Alberto de Sá Barbosa OAB/RJ 60.861
  • Juarez Casagrande OAB/PR 46.670
  • Lázaro Mendes de Carvalho Junior OAB/SP 330.482
  • Lucas Lima Ribeiro OAB/DF 24.950
  • Luís Cláudio da Silva Chaves OAB/MG 53.514
  • Luiz Cláudio Allemand OAB/ES 7.142
  • Marcelo de Almeida Pereira OAB/BA 34.153
  • Márcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes OAB/RJ 55.882
  • Márcio Messias Cunha OAB/GO 13.955
  • Maria Carolina de Melo Amorim OAB/PE 21.120
  • Mario David Prado Sá OAB/PA 6.286
  • Mário Luiz Delgado Régis OAB/PE 940-B
  • Nelson Wanderley Ribeiro Meira OAB/BA 22.022
  • Núbia Pereira Bragança da Costa OAB/DF 29.242
  • Otavio Luiz Rodrigues Junior OAB/CE 11.143
  • Sandro Gilbert Martins OAB/PR 23.922
  • Thiago Cézar Ferreira Mascarenhas OAB/RJ 152.988
  • Vinicius Silva Lemos OAB/RO 2.281
  • Vivaldo do Amaral Adães OAB/BA 13.540
* Com informações da Agência Folhapress

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