Advogado capixaba vai concorrer a vaga de ministro no STJ

Advogado Luiz Cláudio Allemand Crédito: Divulgação

O advogado capixaba Luiz Cláudio Allemand teve a inscrição deferida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para concorrer a uma vaga na lista sêxtupla destinada ao preenchimento de uma cadeira de ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Allemand concorre com outros 33 advogados de todo o Brasil à vaga que surgiu com a aposentadoria do ministro Félix Fischer.

A Gazeta, em fevereiro deste ano. Natural de Muqui, no Sul do Espírito Santo, ele foi conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de 2015 a 2017, indicado pelo Conselho Federal da OAB. A possibilidade de ele entrar na disputa já havia sido mencionada pela colunista Letícia Gonçalves , de, em fevereiro deste ano.

O nome de Allemand é citado pela "Folha de S.Paulo" como um dos três favoritos para a vaga, que surgiu em agosto de 2022 e deve ser preenchida pela advocacia, conforme previsto no artigo 104 da Constituição Federal.

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Os outros dois preferidos são: Daniela Teixeira, que é do Distrito Federal e ocupou diferentes postos na Ordem; André Godinho, baiano que foi conselheiro do CNJ (Conselho Nacional de Justiça);

Assim como os demais interessados na vaga que tiveram a intenção de concorrer homologada pelo Ordem, Allemand vai ter o nome submetido ao Conselho Federal da OAB, no dia 19 de junho.

O Conselho vai se reunir para votar a lista sêxtupla e os seis nomes mais votados serão encaminhados ao STJ. Os ministros reduzem a lista a três nomes, os quais são submetidos ao presidente da República, a quem cabe a palavra final.

Também estão na lista Flávio Caetano, ex-secretário da Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, o conselheiro do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) Otávio Rodrigues e o ex-conselheiro federal da OAB Márcio Fernandes.

Veja a lista completa:

Amauri Bastos Santos OAB/MA 6.372

André Lopes de Sousa OAB/DF 20.895

André Luis Guimarães Godinho OAB/BA 17.822

Aurelino Ivo Dias OAB/GO 10.734

Cláudia Villela Leite Pinto OAB/RJ 164.226

Daniela Rodrigues Teixeira OAB/DF 13.121

Elaine Bezerra de Queiroz Benayon OAB/AM 3.456

Elias Cidral OAB/SC 9.689

Emerson Kendi Nishimoto OAB/SP 190.412

Étilo Ferreira de Sá OAB/DF 12.227

Fabrício Mercandelli Ramos de Almeida OAB/RJ 136.211

Flávio Crocce Caetano OAB/SP 130.202

Gleibson Lima de Paiva OAB/RN 4.215

Gustavo Passarelli da Silva OAB/MS 7.602

Henrique José Vieira Maia OAB/RJ 144.320

João Alberto de Sá Barbosa OAB/RJ 60.861

Juarez Casagrande OAB/PR 46.670

Lázaro Mendes de Carvalho Junior OAB/SP 330.482

Lucas Lima Ribeiro OAB/DF 24.950

Luís Cláudio da Silva Chaves OAB/MG 53.514

Luiz Cláudio Allemand OAB/ES 7.142

Marcelo de Almeida Pereira OAB/BA 34.153

Márcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes OAB/RJ 55.882

Márcio Messias Cunha OAB/GO 13.955

Maria Carolina de Melo Amorim OAB/PE 21.120

Mario David Prado Sá OAB/PA 6.286

Mário Luiz Delgado Régis OAB/PE 940-B

Nelson Wanderley Ribeiro Meira OAB/BA 22.022

Núbia Pereira Bragança da Costa OAB/DF 29.242

Otavio Luiz Rodrigues Junior OAB/CE 11.143

Sandro Gilbert Martins OAB/PR 23.922

Thiago Cézar Ferreira Mascarenhas OAB/RJ 152.988

Vinicius Silva Lemos OAB/RO 2.281

Vivaldo do Amaral Adães OAB/BA 13.540