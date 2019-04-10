Acordo bilionário e peregrinação em Brasília: os 100 dias de Casagrande

O governador Renato Casagrande cumprimenta o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque Crédito: Hélio Filho/Secom

Nesta quarta-feira (10) completam-se cem dias desde que o governador Renato Casagrande (PSB) subiu as escadarias do Palácio Anchieta e tomou posse para este novo mandato. Entre os acontecimentos e realizações da gestão do socialista até aqui, duas coisas podem exercer influência em resultados e conquistas dos quatro anos de governo.

Um deles é a assinatura entre Petrobras e Agência Nacional de Petróleo (ANP) do acordo de unificação dos campos de petróleo e gás no Parque das Baleias . A cerimônia contou com a presença de autoridades, entre elas o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. O fim do debate, que se arrastava desde 2013, renderá R$ 10 bilhões ao Estado ao longo de 20 anos. A título comparativo, o valor é maior que a metade do Orçamento do Estado para 2019, R$ 17,7 bilhões. Há, ainda, R$ 1,57 bilhão de retroativos, sendo uma parcela de R$ 763 milhões à vista e o restante parcelado.

Renato Casagrande terá o recurso à disposição para criar uma poupança segura para o futuro ou para tirar obras de infraestrutura que demandam grande volume de recursos. A segunda hipótese poderia ajudar o governador no seu já comunicado interesse de fazer com que este governo seja marcado como realizador de obras.

BRASÍLIA

Outro destaque do período de cem dias de Casagrande foi a peregrinação do socialista em Brasília. Ainda na segunda semana de gestão o governador pegou o avião rumo à capital federal para uma série de reuniões com ministros do presidente Jair Bolsonaro (PSL), do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal de Contas da União (TCU).

Conforme o governo informou nesta terça-feira (09), os compromissos em Brasília "visam buscar recursos e destravar de obras importantes para o Estado". Foram pelo menos sete ministros de Estado visitados, segundo as agendas públicas oficiais.

As atividades de Casagrande por lá variaram desde encontro com o ministro da Justiça, Sergio Moro, para tratar do pacote anticrime do governo federal, até reunião com a ministra Rosa Weber, do STF, para tratar da ação de inconstitucionalidade que tramita naquela Corte e versa sobre aporte previdenciário na educação estadual.

Também no Planalto, o governador realizou conversas com chefes do DNIT, da Caixa Econômica Federal, governadores de outros Estados e com a bancada do próprio partido, o PSB, com a qual tratou sobre como a agremiação se posicionaria na reforma da Previdência.

Fora da Grande Vitória, Brasília foi a cidade na qual o governador mais teve agendas públicas.

Casagrande não concedeu entrevista para o Gazeta Online sobre a etapa inicial do governo dele.

Para o coordenador da bancada federal capixaba, deputado Josias da Vitória (PPS), as investidas do governador na Esplanada dos Ministérios foram importantes para destravar gargalos no Estado e para abrir as portas do governo federal ao Espírito Santo.

O aliado de Renato Casagrande atribui às andanças do governador e da bancada em "conquistas profundas em pouco espaço de tempo".

Cita como exemplo a renovação de prazos para uso de R$ 450 milhões em recursos federais para macrodrenagem em cidades da Grande Vitória e do interior, a ordem de serviço para a construção de trecho da BR 447 para ligar a BR 262 ao Porto de Capuaba e a ordem de serviço para o Contorno do Mestre Álvaro que está marcada para o próximo dia 30.

Da Vitória frisa que as viagens sedimentaram uma relação próxima com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Por este membro do governo Bolsonaro passa a liberação de investimentos caros ao Estado, como os relacionados a estradas e ferrovias.

"O governador pode capitalizar nesses 100 dias. Isso também é obrigação do governo. As ações foram para suplementar recursos para a população", disse.

RAIO-X