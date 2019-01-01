Acompanhe ao vivo a posse de Renato Casagrande e Jair Bolsonaro

A posse do governador eleito Renato Casagrande (PSB) acontece nesta terça-feira (1), às 14h30, na Assembleia Legislativa, em Vitória. A seguir, o governador vai receber a faixa com as cores rosa e azul, da bandeira do Estado, das mãos de Paulo Hartung (sem partido) no Palácio Anchieta, no Centro de Vitória.
A segunda parte da cerimônia de posse de Renato Casagrande acontece no Palácio Anchieta, no Centro de Vitória. Acompanhe abaixo.
Já o presidente eleitor Jair Bolsonaro (PSL) recebe a faixa da presidência na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Mais cedo, por volta de 11 horas, o público começou a chegar para acompanhar a posse de Bolsonaro. A equipe do presidente confirmou que deve sair no horário previsto, por volta de 14h10, a partir da Granja do Torto.
14H25 - BOLSONARO: O presidente Jair Bolsonaro já deixou a residência da Granja do Torto, e está a caminho da Catedral Metropolitana de Brasília, na Esplanada dos Ministérios, onde se encontrará com o vice-presidente Hamilton Mourão.
14H30 - CASAGRANDE: O governador Casagrande acaba de chegar para a cerimônia de posse na Assembleia Legislativa, na Capital.
14h36 - BOLSONARO: comitiva presidencial se aproxima da Esplanada dos Ministérios.
14h40: CASAGRANDE: Recebido com palmas ao entrar na Assembleia e o presidente Erick Musso reabre a sessão.
14h40 - BOLSONARO: Pequena movimentação de pessoas na área central rumo a Praça dos Três Poderes.
14h43 - BOLSONARO: Presidente Jair Bolsonaro desce de carro e recebe abraço do vice General Mourão.
14:43 - CASAGRANDE: Homenagem ao ex-governador Gerson Camata, assassinado em 26 de dezembro de 2018.
14:45 - BOLSONARO: A comitiva de Jair Bolsonaro chega à Catedral Metropolitana de Brasília. Bolsonaro sai do carro e faz o sinal da cruz. Neste momento, cumprimentou o vice Hamilton Mourão e acenou para o público. O presidente desfilará em carro aberto pela Esplanada dos Ministérios.
14H45 - BOLSONARO - Presidente eleito seguirá em carro aberto durante o desfile.
14h47 - BOLSONARO: Começa desfile em direção ao Congresso Nacional.
14h48 - BOLSONARO: Cumprimenta o público que foi acompanhar à posse e assistir ao cortejo passar.
14h48: BOLSONARO: Presidentes da Câmara, Senado e STF chegam ao Congresso.
14:51 - CASAGRANDE: Casagrande assina termo de posse
14:52 - BOLSONARO: Em carro aberto, Michelle e Bolsonaro desfilam no tradicional Rolls Royce da posse
14H54 - BOLSONARO: Bolsonaro chega à base da rampa.
14:55 - CASAGRANDE: Vice governadora Jaqueline Moraes assume compromisso perante Assembleia Legislativa
14:56 - BOLSONARO - Um dos filhos de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, acompanha o pai no desfile pela Esplanada dos Ministérios, junto ao Rolls-Royce presidencial. O carro foi seguido por seguranças a pé e pelos Dragões da Independência. Jair Bolsonaro acena para o público concentrado no Congresso Nacional, onde ele desembarca nesse momento.
14:58 - BOLSONARO - Jair e Michelle Bolsonaro chegam ao Congresso Nacional, acompanhados de Hamilton Mourão e esposa. Depois de cumprimentarem os presidentes da Câmara e do Senado, eles sobem a rampa do Congresso Nacional.
15:00 - CASAGRANDE - Erick Musso inicia discurso.
15:02 - BOLSONARO - O presidente eleito Jair Bolsonaro chega ao Congresso Nacional para a sessão solene de posse. O carro oficial parou próximo à rampa da Casa pouco antes das 15h.
Logo na chegada, Bolsonaro foi recebido pelos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado Federal, Eunício Oliveira (MDB-CE), pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli.
Em seguida, Bolsonaro passou pela ala de homens da Força Aérea Brasileira e da Marinha, já no Salão Verde, de onde se dirigiu ao Plenário para a cerimônia de posse.
15:12 - CASAGRANDE: Em discurso na Assembleia Legislativa durante a cerimônia oficial de posse do governador eleito Renato Casagrande, o presidente da Casa, Erick Musso, destacou a importância de que o poder legislativo esteja alinhado com o Palácio Anchieta. "Não mediremos esforços para garantir equilíbrio e governabilidade", ressaltou.
Erick Musso também elogiou a capacidade de articulação política de Casagrande, entre outras características, e pediu que o secretariado dê atenção especial as politicas sociais e à necessidade de conduzir as contas públicas com um olhar especial.
15:26 - BOLSONARO - "montamos nossa equipe de forma técnica, sem viés político, que tornou o Estado ineficiente e corrupto. Realizaremos reformas estruturantes, que serão essenciais para a saúde financeira e sustentabilidade das contas públicas. Precisamos criar um círculo virtuosos e abrir nossos mercados para o comércio internacional".
15:42 - CASAGRANDE - A morte do ex governador Gerson Camata foi citada nos discursos de Erick Musso e Renato Casagrande. O governador empossado prestou sua solidariedade à família.
Veja fotos da posse de Casagrande:
15:46 - BOLSONARO - A sessão solene de posse no Congresso Nacional é encerrada. Ao descer da mesa, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou parlamentares e chefes de Estado, entre eles o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
15:52 - CASAGRANDE - Segurança começa a barrar acesso ao Palácio, que está cheio. Restam ser preenchidos apenas os 108 lugares reservados pela equipe de Casagrande para amigos e familiares.
15:56 - BOLSONARO - À espera da sequência do ritual de troca de poder do Governo Federal, Dragões da Independência mantém posicionamento tradicional na rampa do Palácio do Planalto. Próximo dali, a sua banda musical executou o Hino Nacional.
16:09 - CASAGRANDE - População acompanha movimentação do lado de fora do Palácio.
16:09 - BOLSONARO - Evento de posse continua. Bolsonaro deve ir até o parlatório do Palácio do Planato para fazer um discurso ao público presente.
16:22 - CASAGRANDE - "Vamos lá subir essa escada", chamou Casagrande, antes de ser completado pela primeira dama, Dona Virigínia: "mais uma vez"
16:34 - BOLSONARO - Em seu primeiro discurso como presidente da República, Bolsonaro, em cerca de dez minutos, anunciou, sem detalhar, que fará reformas estruturantes e criará um circulo virtuoso de confiança na economia. Ele pediu o apoio do povo unido e do Congresso para reconstruir o país. Segundo ele, os "enormes desafios" poderão ser superados com a "sabedoria de ouvir a voz do povo."
16:35 - CASAGRANDE - Casagrande é recebido no Salão São Thiago com gritos de "O Casão voltou".
O ex-governador Paulo Hartung espera o governador Renato Casagrande no salão. Hartung está acompanhado pela esposa, Cristina Gomes e pelos secretários de seu governo.
16:41 - CASAGRANDE - Ao ser recebido por Hartung, Casagrande afirmou: "governador, obrigado".
16:45 - CASAGRANDE - Um minuto de silêncio pela morte de Gerson Camata.
16:43 - CASAGRANDE - A aposenta Lúcia Dassie, 63, fez questão de ir na posse de Renato Casagrande.
16:45 - BOLSONARO - O presidente desceu as rampas do Congresso Nacional e é recebido com salva de tiros e Hino Nacional tocado pela banda dos Dragões da Independência.
16:45 - CASAGRANDE - É respeitado um minuto de silêncio neste que é o sétimo dia de luto oficial pela morte do ex-governador Gerson Camata.
17:18 - CASAGRANDE - Paulo Hartung aplaude quando Casagrande assina a transmissão de cargo.
16:49 - CASAGRANDE - Paulo Hartung passa a faixa de Governador do ES para Renato Casagrande.
16:55 - CASAGRANDE - Ao ser anunciado pela cerimonialista que Hartung tinha oficialmente encerrado as suas atividades e que deixaria o Palácio, o ex-governador foi aplaudido. Casagrande também bateu palmas.
"Caiu bem, vestiu bem", brincou o governador Renato Casagrande (PSB) ao posar para fotos com a faixa governamental ao lado da vice-governadora, Jacqueline Moraes (PSB).
17:00 - CASAGRANDE - Após passar a faixa, Paulo Hartung sau pela lateral do Palácio e se despede da equipe
17:02 - CASAGRANDE - Depois de se despedir da equipe, o ex-governador Paulo Hartung e a ex-primeira dama foram embora num Corolla
17:03 - BOLSONARO - Michel Temer passa a Faixa Presidencial ao novo presidente Jair Bolsonaro. No momento, Hino Nacional é executado pela banda dos Dragões da Independência.
17:14 - BOLSONARO - "É com humildade e honra que me dirijo a vocês como presidente do Brasil. Me coloco diante de toda a nação como o dia em que o Brasil começou a se libertar do socialismo, da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto".
17:22 - BOLSONARO - Bolsonaro encerra seu discurso com seu mote de campanha: "Brasil acima de tudo e Deus acima de todos". E, novamente, com a bandeira do Brasil em mãos, completa: "essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. Só será vermelha se for preciso o nosso sangue para mantê-la verde e amarela".
17:23 - CASAGRANDE - Após a passagem da faixa de governador no Palácio Anchieta, três religiosos discursaram. O último deles, arcebispo eleito Dom Dario Campos, que é de Castelo assim como o governador, disse: viva a República capixaba de Castelo.
17:25 - BOLSONARO - Cerimônia chega ao fim e Presidente começa a receber os líderes e Chefes de Estado de diversos países.
17:28 - CASAGRANDE - Conselho de dona Anita para o filho Renato Casagrande: "Já falei muitas vezes para ele que ele tem que ser um governo bom, que não pode fazer coisas desonestas".
17:33 - CASAGRANDE - Casagrande inicia seu discurso e é aplaudido.
"Nosso compromisso e com o ES. Os exemplos ficam e isso que deve confortar os corações dos familiares de Gerson Camata. Fique em paz Camata. Nós aqui vamos continuar trabalhando, trabalhando e trabalhando." disse Casagrande, homenageando Gerson Camata.
17:36 - CASAGRANDE - "Quis entrar no Palácio com Deus", diz o governador.
17:38 - CASAGRANDE - "Quero cumprimentar a minha mãe. Não tem como não lembrar do meu pai, que faz muita falta pra gente".
17:40 - CASAGRANDE - Membros da Força Sindical, uniformizados, também se fazem presentes no Palácio.
17:46 - CASAGRANDE - "Cabe ao presidente e aos novos governadores manter postura de cautela. Essa é a palavra que mais tenho repetido. Mas de forma alguma cautela significa imobilismo", diz Renato Casagrande em seu discurso.
17:49 - CASAGRANDE - "Programas e políticas públicas sucumbiram à visão exclusivamente fiscalista do governo passado. Fomos eleitos pra trazer de volta ao ES uma visão democrática, humanista e inovadora... Temos compromisso inarredável com o equilíbrio fiscal. A responsabilidade que recebo com essa faixa vai muito além do equilíbrio entre receitas e despesas. Assumi com os capixabas o compromisso de trabalhar sem descanso pra melhorar a vida dos capixabas em todas as regiões", diz Casagrande em seu discurso.
17:53 - CASAGRANDE - O atual governador do ES critica a forma como está recebendo o Estado: "Entregamos o governo com 10 mil policiais e estamos recebendo com cerca de 8 mil... Terminamos nosso governo em 1° lugar em transparência. Hoje desabamos para 14° lugar".
18:03 - CASAGRANDE - Acaba o discurso de posse de Renato Casagrande e a solenidade tem fim.
18:07 - CASAGRANDE - O novo governador do ES recebe os cumprimentos na sala anexa ao salão
18:09 - BOLSONARO - Neste momento, no Palácio do Planalto, estão sendo empossados os ministros do governo Bolsonaro. As transmissões de cargo ocorrerão nesta terça-feira (2), quando os 22 nomes assumirão as pastas, em diferentes horários.
18:24 - BOLSONARO - Ao chegar ao Itamaraty, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu falou da irmandade entre Brasil e Israel. "Sinto que estamos entre irmãos. Vi a entusiástica recepção que recebemos aqui do povo. Presidente Bolsonaro representa o povo. É um maravilhoso começo. Um novo dia".
Netanyahu também comentou as reuniões que teve no Brasil. "Discutimos todas as áreas de cooperação. É uma nova era". Ele afirmou que convidou o presidente Bolsonaro a visitar Israel. "Ele disse que irá nos próximos meses".
18:34 - BOLSONARO - O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, já chegou para a recepção no Itamaraty.
18:35 - BOLSONARO - O presidente Bolsonaro segue no Palácio do Planalto, onde ele acabou de posar para a foto oficial com os ministros e o vice-presidente.
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