Acompanhe ao vivo a posse de Renato Casagrande e Jair Bolsonaro

Renato Casagrande A posse do governador eleito(PSB) acontece nesta terça-feira (1), às 14h30, na Assembleia Legislativa, em Vitória. A seguir, o governador vai receber a faixa com as cores rosa e azul, da bandeira do Estado, das mãos de Paulo Hartung (sem partido) no Palácio Anchieta, no Centro de Vitória.

A segunda parte da cerimônia de posse de Renato Casagrande acontece no Palácio Anchieta, no Centro de Vitória. Acompanhe abaixo.

Jair Bolsonaro para acompanhar a posse Já o presidente eleitor(PSL) recebe a faixa da presidência na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Mais cedo, por volta de 11 horas, o público começou a chegarde Bolsonaro. A equipe do presidente confirmou que deve sair no horário previsto, por volta de 14h10, a partir da Granja do Torto.

14H25 - BOLSONARO: O presidente Jair Bolsonaro já deixou a residência da Granja do Torto, e está a caminho da Catedral Metropolitana de Brasília, na Esplanada dos Ministérios, onde se encontrará com o vice-presidente Hamilton Mourão.

14H30 - CASAGRANDE: O governador Casagrande acaba de chegar para a cerimônia de posse na Assembleia Legislativa, na Capital.

14h36 - BOLSONARO: comitiva presidencial se aproxima da Esplanada dos Ministérios.

14h40: CASAGRANDE: Recebido com palmas ao entrar na Assembleia e o presidente Erick Musso reabre a sessão.

14h40 - BOLSONARO: Pequena movimentação de pessoas na área central rumo a Praça dos Três Poderes.

14h43 - BOLSONARO: Presidente Jair Bolsonaro desce de carro e recebe abraço do vice General Mourão.

14:43 - CASAGRANDE: Homenagem ao ex-governador Gerson Camata, assassinado em 26 de dezembro de 2018.

14:45 - BOLSONARO: A comitiva de Jair Bolsonaro chega à Catedral Metropolitana de Brasília. Bolsonaro sai do carro e faz o sinal da cruz. Neste momento, cumprimentou o vice Hamilton Mourão e acenou para o público. O presidente desfilará em carro aberto pela Esplanada dos Ministérios.

14H45 - BOLSONARO - Presidente eleito seguirá em carro aberto durante o desfile.

14h47 - BOLSONARO: Começa desfile em direção ao Congresso Nacional.

14h48 - BOLSONARO: Cumprimenta o público que foi acompanhar à posse e assistir ao cortejo passar.

14h48: BOLSONARO: Presidentes da Câmara, Senado e STF chegam ao Congresso.

14:51 - CASAGRANDE: Casagrande assina termo de posse

14:52 - BOLSONARO: Em carro aberto, Michelle e Bolsonaro desfilam no tradicional Rolls Royce da posse

14H54 - BOLSONARO: Bolsonaro chega à base da rampa.

14:55 - CASAGRANDE: Vice governadora Jaqueline Moraes assume compromisso perante Assembleia Legislativa

14:56 - BOLSONARO - Um dos filhos de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, acompanha o pai no desfile pela Esplanada dos Ministérios, junto ao Rolls-Royce presidencial. O carro foi seguido por seguranças a pé e pelos Dragões da Independência. Jair Bolsonaro acena para o público concentrado no Congresso Nacional, onde ele desembarca nesse momento.

14:58 - BOLSONARO - Jair e Michelle Bolsonaro chegam ao Congresso Nacional, acompanhados de Hamilton Mourão e esposa. Depois de cumprimentarem os presidentes da Câmara e do Senado, eles sobem a rampa do Congresso Nacional.

15:00 - CASAGRANDE - Erick Musso inicia discurso.

15:02 - BOLSONARO - O presidente eleito Jair Bolsonaro chega ao Congresso Nacional para a sessão solene de posse. O carro oficial parou próximo à rampa da Casa pouco antes das 15h.

Logo na chegada, Bolsonaro foi recebido pelos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado Federal, Eunício Oliveira (MDB-CE), pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli.

Em seguida, Bolsonaro passou pela ala de homens da Força Aérea Brasileira e da Marinha, já no Salão Verde, de onde se dirigiu ao Plenário para a cerimônia de posse.

15:12 - CASAGRANDE: Em discurso na Assembleia Legislativa durante a cerimônia oficial de posse do governador eleito Renato Casagrande, o presidente da Casa, Erick Musso, destacou a importância de que o poder legislativo esteja alinhado com o Palácio Anchieta. "Não mediremos esforços para garantir equilíbrio e governabilidade", ressaltou.

Erick Musso também elogiou a capacidade de articulação política de Casagrande, entre outras características, e pediu que o secretariado dê atenção especial as politicas sociais e à necessidade de conduzir as contas públicas com um olhar especial.

15:26 - BOLSONARO - "montamos nossa equipe de forma técnica, sem viés político, que tornou o Estado ineficiente e corrupto. Realizaremos reformas estruturantes, que serão essenciais para a saúde financeira e sustentabilidade das contas públicas. Precisamos criar um círculo virtuosos e abrir nossos mercados para o comércio internacional".

15:42 - CASAGRANDE - A morte do ex governador Gerson Camata foi citada nos discursos de Erick Musso e Renato Casagrande. O governador empossado prestou sua solidariedade à família.

Veja fotos da posse de Casagrande:

15:46 - BOLSONARO - A sessão solene de posse no Congresso Nacional é encerrada. Ao descer da mesa, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou parlamentares e chefes de Estado, entre eles o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

15:52 - CASAGRANDE - Segurança começa a barrar acesso ao Palácio, que está cheio. Restam ser preenchidos apenas os 108 lugares reservados pela equipe de Casagrande para amigos e familiares.

15:56 - BOLSONARO - À espera da sequência do ritual de troca de poder do Governo Federal, Dragões da Independência mantém posicionamento tradicional na rampa do Palácio do Planalto. Próximo dali, a sua banda musical executou o Hino Nacional.

16:09 - CASAGRANDE - População acompanha movimentação do lado de fora do Palácio.

População acompanha movimentação do lado de fora do Palácio. Crédito: Vinícius Valfré

16:09 - BOLSONARO - Evento de posse continua. Bolsonaro deve ir até o parlatório do Palácio do Planato para fazer um discurso ao público presente.

16:22 - CASAGRANDE - "Vamos lá subir essa escada", chamou Casagrande, antes de ser completado pela primeira dama, Dona Virigínia: "mais uma vez"

16:34 - BOLSONARO - Em seu primeiro discurso como presidente da República, Bolsonaro, em cerca de dez minutos, anunciou, sem detalhar, que fará reformas estruturantes e criará um circulo virtuoso de confiança na economia. Ele pediu o apoio do povo unido e do Congresso para reconstruir o país. Segundo ele, os "enormes desafios" poderão ser superados com a "sabedoria de ouvir a voz do povo."

16:35 - CASAGRANDE - Casagrande é recebido no Salão São Thiago com gritos de "O Casão voltou".

O ex-governador Paulo Hartung espera o governador Renato Casagrande no salão. Hartung está acompanhado pela esposa, Cristina Gomes e pelos secretários de seu governo.

16:41 - CASAGRANDE - Ao ser recebido por Hartung, Casagrande afirmou: "governador, obrigado".

16:45 - CASAGRANDE - Um minuto de silêncio pela morte de Gerson Camata.

16:43 - CASAGRANDE - A aposenta Lúcia Dassie, 63, fez questão de ir na posse de Renato Casagrande.

A aposenta Lúcia Dassie, 63, fez questão de ir na posse de Renato Casagrande. "Votei nele, mas vim por curiosidade. Não tinha nada pra fazer e vim, é diferente. Estou acompanhando a posse de Bolsonaro pelo telefone", disse. Crédito: Vinícius Valfré

16:45 - BOLSONARO - O presidente desceu as rampas do Congresso Nacional e é recebido com salva de tiros e Hino Nacional tocado pela banda dos Dragões da Independência.

16:45 - CASAGRANDE - É respeitado um minuto de silêncio neste que é o sétimo dia de luto oficial pela morte do ex-governador Gerson Camata.

17:18 - CASAGRANDE - Paulo Hartung aplaude quando Casagrande assina a transmissão de cargo.

Paulo Hartung aplaude quando Casagrande assinou a transmissão de cargo. Crédito: Letícia Gonçalves

16:49 - CASAGRANDE - Paulo Hartung passa a faixa de Governador do ES para Renato Casagrande.

Paulo Hartung passa a faixa de Governador do ES para Renato Casagrande Crédito: Letícia Gonçalves

16:55 - CASAGRANDE - Ao ser anunciado pela cerimonialista que Hartung tinha oficialmente encerrado as suas atividades e que deixaria o Palácio, o ex-governador foi aplaudido. Casagrande também bateu palmas.

"Caiu bem, vestiu bem", brincou o governador Renato Casagrande (PSB) ao posar para fotos com a faixa governamental ao lado da vice-governadora, Jacqueline Moraes (PSB).

17:00 - CASAGRANDE - Após passar a faixa, Paulo Hartung sau pela lateral do Palácio e se despede da equipe

Paulo Hartung se despediu de sua equipe Crédito: Letícia Gonçalves

17:02 - CASAGRANDE - Depois de se despedir da equipe, o ex-governador Paulo Hartung e a ex-primeira dama foram embora num Corolla

Após deixar o Palácio Anchieta, Paulo Hartung foi embora com a esposa num Corolla Crédito: Letícia Gonçalves

17:03 - BOLSONARO - Michel Temer passa a Faixa Presidencial ao novo presidente Jair Bolsonaro. No momento, Hino Nacional é executado pela banda dos Dragões da Independência.

Michel Temer passa a Faixa Presidencial ao novo presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução

17:14 - BOLSONARO - "É com humildade e honra que me dirijo a vocês como presidente do Brasil. Me coloco diante de toda a nação como o dia em que o Brasil começou a se libertar do socialismo, da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto".

17:22 - BOLSONARO - Bolsonaro encerra seu discurso com seu mote de campanha: "Brasil acima de tudo e Deus acima de todos". E, novamente, com a bandeira do Brasil em mãos, completa: "essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. Só será vermelha se for preciso o nosso sangue para mantê-la verde e amarela".

17:23 - CASAGRANDE - Após a passagem da faixa de governador no Palácio Anchieta, três religiosos discursaram. O último deles, arcebispo eleito Dom Dario Campos, que é de Castelo assim como o governador, disse: viva a República capixaba de Castelo.

17:25 - BOLSONARO - Cerimônia chega ao fim e Presidente começa a receber os líderes e Chefes de Estado de diversos países.

17:28 - CASAGRANDE - Conselho de dona Anita para o filho Renato Casagrande: "Já falei muitas vezes para ele que ele tem que ser um governo bom, que não pode fazer coisas desonestas".

Ao centro, dona Anita, 86 anos (mãe de Casagrande), escoltada por Rita e Lúcia (as duas irmãs de Casagrande). Crédito: Vitor Vogas

17:33 - CASAGRANDE - Casagrande inicia seu discurso e é aplaudido.

"Nosso compromisso e com o ES. Os exemplos ficam e isso que deve confortar os corações dos familiares de Gerson Camata. Fique em paz Camata. Nós aqui vamos continuar trabalhando, trabalhando e trabalhando." disse Casagrande, homenageando Gerson Camata.

17:36 - CASAGRANDE - "Quis entrar no Palácio com Deus", diz o governador.

17:38 - CASAGRANDE - "Quero cumprimentar a minha mãe. Não tem como não lembrar do meu pai, que faz muita falta pra gente".

17:40 - CASAGRANDE - Membros da Força Sindical, uniformizados, também se fazem presentes no Palácio.

Membros da Força Sindical, uniformizados, também se fazem presentes no Palácio durante a posse de Casagrande Crédito: Vinicius Valfré

17:46 - CASAGRANDE - "Cabe ao presidente e aos novos governadores manter postura de cautela. Essa é a palavra que mais tenho repetido. Mas de forma alguma cautela significa imobilismo", diz Renato Casagrande em seu discurso.

17:49 - CASAGRANDE - "Programas e políticas públicas sucumbiram à visão exclusivamente fiscalista do governo passado. Fomos eleitos pra trazer de volta ao ES uma visão democrática, humanista e inovadora... Temos compromisso inarredável com o equilíbrio fiscal. A responsabilidade que recebo com essa faixa vai muito além do equilíbrio entre receitas e despesas. Assumi com os capixabas o compromisso de trabalhar sem descanso pra melhorar a vida dos capixabas em todas as regiões", diz Casagrande em seu discurso.

Renato Casagrande durante discurso de posse no Palácio Anchieta Crédito: Vinícius Valfré

17:53 - CASAGRANDE - O atual governador do ES critica a forma como está recebendo o Estado: "Entregamos o governo com 10 mil policiais e estamos recebendo com cerca de 8 mil... Terminamos nosso governo em 1° lugar em transparência. Hoje desabamos para 14° lugar".

18:03 - CASAGRANDE - Acaba o discurso de posse de Renato Casagrande e a solenidade tem fim.

18:07 - CASAGRANDE - O novo governador do ES recebe os cumprimentos na sala anexa ao salão

18:09 - BOLSONARO - Neste momento, no Palácio do Planalto, estão sendo empossados os ministros do governo Bolsonaro. As transmissões de cargo ocorrerão nesta terça-feira (2), quando os 22 nomes assumirão as pastas, em diferentes horários.

Após solenidade presidencial, Jair Bolsonaro está no Itamaraty, onde empossa os 22 ministros indicados por ele para os próximos quatro anos. Crédito: Ag. Brasil

18:24 - BOLSONARO - Ao chegar ao Itamaraty, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu falou da irmandade entre Brasil e Israel. "Sinto que estamos entre irmãos. Vi a entusiástica recepção que recebemos aqui do povo. Presidente Bolsonaro representa o povo. É um maravilhoso começo. Um novo dia".

Netanyahu também comentou as reuniões que teve no Brasil. "Discutimos todas as áreas de cooperação. É uma nova era". Ele afirmou que convidou o presidente Bolsonaro a visitar Israel. "Ele disse que irá nos próximos meses".

18:34 - BOLSONARO - O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, já chegou para a recepção no Itamaraty.

18:35 - BOLSONARO - O presidente Bolsonaro segue no Palácio do Planalto, onde ele acabou de posar para a foto oficial com os ministros e o vice-presidente.

O presidente Jair Bolsonaro, o vice, Hamilton Mourão, e os novos ministros de Estado posam para foto oficial do primeiro escalão do novo governo Crédito: Reprodução