AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Reparo emergencial

Rua de Colatina é interditada após parte do solo ceder

O afundamento foi causado por um rompimento na rede de água, o que levou à interdição temporária da via

Publicado em 29 de Dezembro de 2025 às 19:30

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

29 dez 2025 às 19:30
Rua de Colatina é interditada após parte do solo ceder
Rua de Colatina é interditada após parte do solo ceder Crédito: Leitor/A Gazeta

A Rua Alexandre Calmon, no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foi interditada por cerca de uma hora após parte do solo ceder, na tarde desta segunda-feira (29). Segundo o Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear), o afundamento foi provocado pelo rompimento de uma rede de água de grande porte. A via precisou ser bloqueada temporariamente para a realização de uma intervenção emergencial.

O órgão informou que o reparo da rede foi concluído ainda na tarde de segunda-feira (29), com o abastecimento normalizado e o trânsito liberado. A recomposição do asfalto no trecho afetado será finalizada a partir desta terça-feira (30).

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Região Noroeste do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Manifestantes se concentraram na Avenida Presidente Castelo Branco
Corpos de motoboy e de outra vítima são achados em mata na Serra
Estudo para concurso público
Ministério da Gestão lança calculadora de cotas em concursos públicos
A atriz Carol Castro
Carol Castro fala sobre dores diárias após diagnóstico de fibromialgia: 'Lutando contra'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.