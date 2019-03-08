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Mudança no partido

A caminho do centro político, PPS vai retirar "socialista" do nome

Encontro no próximo dia 23 discutirá mudança de nome da agremiação política
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

08 mar 2019 às 13:22

Publicado em 08 de Março de 2019 às 13:22

Marcos do Val, Luciano Rezende, Fabricio Gandini e Josias da Vitória: políticos capixabas que são do PPS Crédito: Montagem | Gazeta Online
Na mesma direção trilhada por outras agremiações políticas, o Partido Popular Socialista (PPS) deve trocar de nome e passar a se chamar Cidadania. O encontro que discutirá o assunto está marcado para o dia 23 – coincidentemente, o número da legenda. O pretexto é o de trazer renovação e adequação aos novos tempos, mas a alteração brusca também implica na exclusão da palavra “socialista” da identificação. As cores quentes do logo também devem ser eliminadas da identificação visual do partido.
Político de primeira viagem, o senador Marcos do Val (PPS) foi direto ao ponto. “Tudo tem que ser atualizado. O mundo está mudando. A ideia é se desvincular do socialismo, da imagem vermelha. Acho que tem que se atualizar, a sociedade brasileira não quer mais isso. Tem que ser adaptado. Não significa que conceitos serão perdidos”, afirmou.
Considerado de orientação de centro-esquerda, o PPS surgiu em 1992, a partir do Partido Comunista Brasileira (PCB). Presidente da agremiação no Estado, o deputado estadual Fabrício Gandini minimizou o interesse em fugir do rótulo. Segundo ele, a refundação servirá para assumir uma postura mais liberal e, com ela, poder agregar novas forças.
Entre elas, o Agora e o Livres. Este é um movimento político que fazia parte do PSL, mas abriu mão do partido de Jair Bolsonaro logo após ele se filiar para disputar a eleição. Também está no radar uma fusão com a Rede Sustentabilidade, partido de Marina Silva.
“O partido se mantém ao centro. Não acredito que tenhamos modificação muito forte nessa posição. Estamos nos alinhando mais ao que já é uma realidade há algum tempo. Já não vínhamos mais caminhando com as forças da esquerda propriamente dita, como PT e PSOL. Fomos um dos primeiros que saíram da base de Lula”, pontuou Fabrício Gandini. A sigla defende as reformas trabalhista e previdenciária.
Quando um partido de centro-esquerda é compreendido como comunista, algo está errado. As pessoas satanizaram o pensamento democrático social e colocaram tudo no mesmo saco
Luciano Rezende (PPS), prefeito de Vitória
OUTROS PARTIDOS
Recentemente, com o profundo desgaste dos partidos junto à opinião pública, a mudança de nome já foi concretizada por alguns partidos. O MDB, tirou o “P” de partido da identidade; o PEN virou Patriota; e o PTdoB virou Avante.
Mas essa mudança no RG é capaz de alterar a percepção do leitor? O cientista político da Universidade Federal de Pernambuco Adriano Oliveira assevera que não. “A mudança do partido não gera nada de imediato. O eleitor não presta atenção. Está atento ao dia a dia dele, quer serviços de qualidade. Quer saúde, educação e segurança”, frisou.
O prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), afirma que a mudança não será apenas no nome. Estatuto e práticas também serão revistos, atualizações que ele considera necessárias pois “partidos são instituições do século XX”.
“Não acredito que vá haver imediatamente mudança de posição, mas criar condições para o partido se relacionar melhor com o que pensam as pessoas hoje. Tenho dito que governos e partidos têm que interagir com a população para avançar com os desafios que a humanidade tem”, disse o prefeito.
O deputado federal Josias da Vitória (PPS) também disse que é preciso “evoluir sob as tendências da sociedade”. “Temos membros que são mais liberais, de centro. É uma discussão que vai dar conforto maior a todos os membros”, afirmou.
ENTENDA AS ALTERAÇÕES NAS LEGENDAS
Mudança de nome
Com o amplo desgaste dos partidos políticos, desde as manifestações de 2013, partidos optaram por mudar seus nomes. Alguns optaram por retirar a letra “P”, de partido, da sigla.
Como antigamente
O PMDB puxou a mudança, no fim de 2017. Pressionado por investigações contra seus principais figurões, voltou a se chamar de Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que era como a agremiação se chamava antes de 1980. A mudança foi interpretada como forma de simular uma renovação.
Mesmo caminho
Outras siglas também mudaram a identidade. O PEN virou Patriota; e o PTdoB virou Avante.
ANÁLISES DE ESPECIALISTAS
Não afeta o eleitor
Pesquisas de opinião mostram que partidos não têm credibilidade no Brasil, em sua maioria, e são pouco reconhecidos. A mudança de nome do partido não gera nada de imediato. O eleitor não presta atenção. Ele está atento ao dia a dia dele, quer serviços de qualidade, quer saúde, educação e segurança. Não afeta o desempenho dele. Afeta a densidade eleitoral se ele tiver bom desempenho eleitoral, no Congresso e nas redes sociais.
Adriano Oliveira, cientista político e professor da Universidade Federal de Pernambuco
Aparentar algo novo
A identificação partidária no Brasil é ligada a poucos partidos, como o PT. A legenda partidária não é tão importante para o eleitor. Quando o partido muda de nome, o que fica mais aparente é a ideia de tentar conquistar eleitor ou se vender como coisa nova ao eleitorado. São poucos casos. Não temos uma quantidade grande. Outra coisa é os partidos, com a mudança, estarem interessados em dissolução de diretórios ou em atrair novos políticos.
Fernando Guarnieri, professor de Ciência Política do IESP da UERJ

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