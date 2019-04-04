2ª instância não deveria sair da pauta do STF, diz constitucionalista

A retirada da pauta do julgamento das ações sobre a prisão após condenação em segunda instância feita pelo presidente do(STF),, mantém um cenário de insegurança jurídica. A avaliação é da constitucionalista Vera Chemim, mestre em direito público administrativo.

"Em se tratando de uma questão tão relevante, é muito grave (a retirada da pauta). Na minha opinião, não deveria ter adiado. O STF deveria ter definido de uma vez, por uma questão de segurança jurídica", afirmou Vera. Para ela, que é favorável à prisão após condenação em segunda instância, a retirada do assunto da pauta é "ruim até para os advogados de condenados". "Isso vai protelando os processos. Não é nada bom", disse.