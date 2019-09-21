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Alvaro Dias

'Objetivo de Moro é retornar à Justiça na Corte maior', diz Dias

O senador Alvaro Dias (Podemos-PR) tem planos para aumentar a exposição do seu partido e chegar com mais chances nas eleições de 2022

Publicado em 

21 set 2019 às 06:44

Publicado em 21 de Setembro de 2019 às 06:44

Alvaro Dias do Podemos Crédito: Fernando Madeira
Nono colocado na disputa presidencial do ano passado, o senador Alvaro Dias (Podemos-PR) tem planos para aumentar a exposição do seu partido e chegar com mais chances nas eleições de 2022. Para isso, lançou uma ofensiva no Senado para se tornar a maior legenda da Casa. "É um projeto nacional que não se limita ao Senado", afirmou ao Estadão/Broadcast, plataforma de notícias em tempo real do Grupo Estado.
Uma filiação do ministro da Justiça, Sérgio Moro, tratada como "sonho de consumo" pela direção da legenda, porém, é vista como improvável por enquanto. "Minha percepção é que o objetivo dele é retornar à Justiça na Corte maior. É o que ficou explicitado", comentou Dias.
Desde o início do ano, o partido já filiou seis senadores. Nesta semana, foi a vez da senadora Juíza Selma (ex-PSL), a 11ª integrante da bancada - agora, só menor do que a do MDB, que tem 13. O partido ainda abriu negociações com Flávio Arns (Rede-PR) e Major Olímpio (PSL-SP). Dias, porém, diz que o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, não é o seu foco. "O PSL só tem dois senadores, já que um deles é filho, não é senador", diz, em referência a Flávio Bolsonaro (RJ).
O Podemos conquistou a segunda maior bancada no Senado. Qual é o objetivo do partido?
Nossa prioridade é fazer a leitura correta das prioridades da população e trazer para dentro do Senado. Por isso, estamos querendo crescer com qualidade, sem perder a nossa identidade. É um partido que tem agenda própria de combate à corrupção e pró-reformas. Por isso, ele não se coloca na base aliada do governo nem frontalmente na oposição. Estamos tentando fugir desta dicotomia.
O Podemos vai disputar o comando do Senado?

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