'O Nordeste é Brasil, é minha terra', declara Bolsonaro após polêmica

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil | Arquivo

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo (21) não temer visitar a região Nordeste devido às críticas que fez na sexta-feira (19),

, Flávio Dino (PCdoB). Ele afirmou ainda que o Nordeste é sua terra e que ele pode andar por qualquer lugar do território brasileiro.

"A Bahia é Brasil. Sem problemas. Sou amigo do Nordeste, poxa. Se eu tenho um problema no Sul não se fala região Sul, Centro-Oeste e Norte. Porque essa história? Vocês mesmos da mídia querem separar o Nordeste do Brasil. O Nordeste é Brasil, é minha terra e eu ando qualquer lugar do território brasileiro", disse.

Ontem, ele afirmou que os governadores do Nordeste têm ideologia e tentam manipular os eleitores da região por meio de desinformação. Na próxima terça-feira, 23, ele viajará à Bahia para a cidade de Vitória da Conquista onde inaugurará um aeroporto.

Questionado por jornalistas se poderia pedir desculpa, ele se irritou. "Ah, meus Deus do céu. Ficaram? Quem ficou ofendido? Quem?", disse. Sobre a possibilidade de visitar o Maranhão durante o seu governo, Bolsonaro afirmou que se tiver um evento iria. "Devo estar. Se tiver um evento, por que não. Agora, o governo que mais dispensou recursos para o Nordeste fui eu até agora, apesar dos dados e do contingenciamento", disse.