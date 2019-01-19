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Entrevista

'Não estou me escondendo atrás de foro nenhum', diz Flávio Bolsonaro

Deputado estadual se disse contra mecanismo, mas afirmou que o STF é responsável por analisar todos os processos envolvendo parlamentares

Publicado em 

19 jan 2019 às 00:02

Publicado em 19 de Janeiro de 2019 às 00:02

Crédito: Tânia Rego | Agência Brasil
O deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) afirmou, em entrevista exibida nesta sexta-feira (18) pela "Record", que não está "se escondendo" atrás do foro privilegiado. O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a investigação sobre Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio, a pedido do parlamentar.
"Não estou me escondendo atrás de foro nenhum".
Ele diz que aceitará a decisão do STF sobre em qual instância o caso deve tramitar:
"Aonde o Supremo determinar que eu tenho que ir para prestar os devidos esclarecimentos, eu vou fazer. Se for no Rio, vai ser no Rio. Se for na Procuradoria-Geral da República, sem problema nenhum".
Flávio ainda afirmou que é contra o foro privilegiado, mas disse que recorreu ao STF porque a Corte é responsável por analisar qual instância será responsável por analisar todos os processos envolvendo parlamentares.
"Eu sou contra o foro, mas não é uma escolha minha".

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