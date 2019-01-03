'Menino veste azul e menina veste rosa', diz Damares Alves em vídeo

Damares Alves, em sua posse como ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Crédito: Wilson Dias | Agência Brasil

já havia afirmado que "menina será princesa e menino será príncipe". Circula na internet um vídeo amador no qual Damares Alves, a nova ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, afirma que é inaugurada agora uma "nova era" no país, em que "menino veste azul e menina veste rosa". As imagens foram feitas na quarta-feira, 2, dia da cerimônia de transmissão de cargo na qual Damares assumiu a pasta. No discurso de posse, Damares

VEJA VÍDEO

"É uma nova era no Brasil: menino veste azul e menina veste rosa", exclama a nova ministra, com um largo sorriso e dando pulos. Ao soltar essa afirmação, ela é ovacionada por todos ao redor e tira selfies.

O vídeo foi filmado em um momento particular, longe do público, quando Damares estava cercada de apoiadores. Não está claro se o episódio ocorreu antes ou depois da posse. É possível ver que a roupa da ministra é a mesma que ela usou durante a cerimônia.

REAÇÃO DA INTERNET

As cenas foram publicadas por vários perfis do Facebook, do Youtube e do Twitter. Alguns contam com mais de 1 milhão de visualizações e com milhares de compartilhamentos. Entre os comentários, há quem defenda Damares, mas a maioria deles é crítica à fala da ministra.

"E pq a 'ministra' não está de rosa? Ela não é menina? Meninos e meninas vestem o que quiser, são o que quiserem ser e vão gostar daquilo que sentirem atração, não há ministra ou presidente nesse mundo que irá mudar a sexualidade de alguém. Muito menos com cores determinadas pela sociedade", escreveu uma usuária da rede social.

Outro internauta fez coro: "É ministra dos direitos humanos ou ministra de moda infantil?", alfinetou. "Não é a cor da roupa que determina o sexo da pessoa, minha senhora", escreveu, ainda, outro usuário do Facebook.

Já entre os que concordam com Damares, um dos comentários defendia: "Menina veste rosa sim e menino veste azul sim.... Voltamos ao normal da vida... Onde se diz o sexo do bebê... E monta-se o enxoval da cor do sexo... Menina é princesa e menino é herói ... Voltamos à normalidade, graças a Deus".

FALA GERA MEMES

O vídeo tem viralizado na internet e, com isso, gerado memes, em geral críticos à afirmação da ministra. Veja abaixo alguns.

Fala gerou memes Crédito: Reprodução | Facebook

Uma internauta postou no Twitter uma seleção de imagens de Damares alves usando roupas de cor azul. Vários outros seguiram a mesma linha, lembrando as vezes em que a ministra usou a cor em seu vestuário.