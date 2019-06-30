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'Eu vejo, eu ouço', diz Moro sobre manifestações em seu apoio

Os atos foram convocados após a divulgação de conversas atribuídas a Moro e integrantes da Lava Jato levantando a suspeita de que o ex-juiz tenha sido parcial no julgamento de Lula

Publicado em 30 de Junho de 2019 às 16:34

Publicado em 

30 jun 2019 às 16:34
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O ex-juiz e ministro da Justiça, Sergio Moro, se manifestou no Twitter em relação aos atos de apoio a ele e à operação Lava Jato que acontecem neste domingo (30) em diferentes cidades do país.
Ao compartilhar um vídeo do protesto na orla da praia de Copacabana, no Rio, ele comentou: "Eu vejo, eu ouço".
Os atos deste domingo foram convocados após a divulgação de conversas atribuídas a Moro e integrantes da Lava Jato levantando a suspeita de que o ex-juiz tenha sido parcial no julgamento de Lula, condenado em segunda instância no caso do tríplex do Guarujá (SP).
A revelação dos diálogos, iniciada pelo site The Intercept Brasil em 9 de junho, deixou o titular da Justiça sob ataque.
Movimentos como VPR (Vem pra Rua), MBL (Movimento Brasil Livre) e Nas Ruas, que foram indutores de protestos pelo impeachment de Dilma Rousseff (PT), capitaneiam a organização, ao lado de grupos de menor capilaridade, que mantêm páginas em redes sociais.
O VPR contabilizava até a manhã deste domingo concentrações marcadas em 203 cidades e mais de 318 mil pessoas convidadas. A lista incluía atos fora do Brasil, em lugares como Nova York, Lisboa, Genebra e Buenos Aires.
Em São Paulo, a manifestação está marcada para as 14h, na avenida Paulista. 

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