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Bienal da UNE

'Estou solto' e 'Lula está preso, babaca', afirma Ciro em ato da UNE

Ele discursava para um público de estudantes na Bienal da UNE em Salvador e criticou parcela dos jovens por defender políticos envolvidos em corrupção

Publicado em 

07 fev 2019 às 16:33

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 16:33

'Eu estou solto' e 'Lula está preso, babaca', afirma Ciro em ato da UNE Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ
Candidato à Presidência da República derrotado nas eleições de 2018, Ciro Gomes (PDT) foi hostilizado e criticou apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira (07).
Ele discursava para um público de estudantes na Bienal da UNE (União Nacional dos Estudantes) em Salvador e criticou parcela dos jovens por defender políticos envolvidos em corrupção.
"[O jovem] não está sequer ouvindo porque dói, dói demais você ouvir as coisas quando elas são verdadeiras e a referência totêmica, o totem deles não respondem mais. Tem coisa mais chata do que um jovem estar num bar defendendo corrupto?", disse Ciro.
Após ser vaiado e chamado de corrupto por uma parcela do público, Ciro se exaltou e rebateu os manifestantes.
"Eu não sou [corrupto], não. Eu estou solto, 38 anos de vida pública, nunca respondi por nenhum malfeito. Eu sou limpo. Eu sou limpo. Engole essa, engole essa", disse. Na sequência, repetiu por três vezes: "O Lula está preso, babaca".
A expressão foi popularizada pelo irmão de Ciro, o senador Cid Gomes (PDT), que, após o primeiro turno da campanha, criticou apoiadores do ex-presidente
Depois de responder aos apoiadores do ex-presidente que o hostilizaram, Ciro buscou contemporizar, afirmando que ninguém ajudou mais o ex-presidente do que ele.
Após uma sequência de vaias e gritos de "oportunista", Ciro Gomes encerrou o discurso. Ele participava de um debate sobre "desafios da conjuntura para o desenvolvimento nacional".

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