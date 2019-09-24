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Discurso na ONU

'Brasil ressurge depois de estar à beira do socialismo', diz Bolsonaro

O presidente criticou o socialismo durante o seu discurso na Assembleia Geral da ONU e disse que o país era fortemente influenciado por Cuba e Venezuela

Publicado em 

24 set 2019 às 08:55

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 08:55

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, na sessão de abertura Assembleia Geral da ONU Crédito: RICHARD DREW/AP/ESTADÃO CONTEÚDO
Em um discurso de aproximadamente meia hora, o presidente Jair Bolsonaro fez sua estreia na Assembleia Geral da ONU sem começar seu pronunciamento focando na questão climática, principalmente no que tange a questão das queimadas na Amazônia. Bolsonaro iniciou sua fala citando que assumiu um país que estava "à beira do socialismo", fortemente influenciado por Cuba e Venezuela, de acordo com ele.
"Lhes apresento um novo Brasil, que ressurge depois de estar à beira do socialismo" foi a frase escolhida pelo presidente para iniciar o discurso, logo depois dos agradecimentos a Deus por sua vida e de dizer que iria "restabelecer a verdade". 
> Para especialistas, declarações de Bolsonaro sobre Amazônia atraem crise
Bolsonaro ainda mencionou que o Brasil não estaria colaborando mais com a ditadura cubana após o cancelamento do programa Mais Médicos, que visava a interiorização de médicos cubanos no país.
O presidente citou, ainda, a Venezuela como exemplo a não ser seguido pelo Brasil. "Outrora democrática, hoje nossos vizinhos venezuelanos experimentam a crueldade do socialismo" que, de acordo com ele, é mantido por agentes do regime cubano que controlam a sociedade local, acrescentando que a história mostra esses agentes infiltrados.
Sobre a situação na Venezuela, Bolsonaro ainda citou que o Brasil trabalha com os Estados Unidos para restabelecer a democracia em solo venezuelano. Finalizando o bloco sobre socialismo de sua fala, o presidente ainda afirmou que o Foro de São Paulo, "organização criminosa criada por Fidel (Castro, ex-presidente de Cuba), Lula (Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil) e Chávez (Hugo Chávez, ex-presidente da Venezuela)", precisa ser combatido.

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