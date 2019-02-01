Vizinho estupra menina de 13 anos em São Mateus

Uma menina de apenas 13 anos foi estuprada pelo vizinho na manhã desta sexta-feira (1), em, nodo Estado. Flagrado entrando com a garota em um hotel próximo à rodoviária no Centro da cidade, o homem, de 47 anos, pagou R$ 100 à menor de idade para ter relações sexuais com ela.

Após denúncia anônima que detalhou características dos dois, a adolescente foi encontrada sozinha pelanas redondezas do local, por volta das 10h. Questionada, a garota revelou o que havia acontecido e afirmou que o dinheiro recebido serviria para comprar materiais escolares.

Na tentativa de deter o acusado, a PM pediu à menina que ligasse a ele e pedisse para que a encontrasse. Quando chegou ao local, os policiais deram voz de prisão ao acusado, que confessou ter pago a quantia de R$ 100 para ter relações sexuais com a garota, ciente de que se tratava de uma menor de idade.