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Norte do ES

Vizinho estupra menina de 13 anos em São Mateus

Homem de 47 anos pagou para ter relação sexual; dinheiro serviria para comprar material escolar

Publicado em 

01 fev 2019 às 19:20

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 19:20

Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução
Uma menina de apenas 13 anos foi estuprada pelo vizinho na manhã desta sexta-feira (1), em São Mateus, no Norte do Estado. Flagrado entrando com a garota em um hotel próximo à rodoviária no Centro da cidade, o homem, de 47 anos, pagou R$ 100 à menor de idade para ter relações sexuais com ela.
Após denúncia anônima que detalhou características dos dois, a adolescente foi encontrada sozinha pela Polícia Militar nas redondezas do local, por volta das 10h. Questionada, a garota revelou o que havia acontecido e afirmou que o dinheiro recebido serviria para comprar materiais escolares.
> Preso padrasto que estuprou e engravidou enteada
Na tentativa de deter o acusado, a PM pediu à menina que ligasse a ele e pedisse para que a encontrasse. Quando chegou ao local, os policiais deram voz de prisão ao acusado, que confessou ter pago a quantia de R$ 100 para ter relações sexuais com a garota, ciente de que se tratava de uma menor de idade.
Vizinho estupra menina de 13 anos em São Mateus
A mãe da menina foi, então, acionada e informada do ocorrido, acompanhando a menina à Delegacia de São Mateus. Em nota, a Polícia Civil informou que o acusado também foi conduzido, sendo autuado por estupro de vulnerável e depois encaminhado ao presídio.

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